Descarrilamiento de tren en Pakistán deja más de 30 muertos y 67 heridos (VIDEOS)

Un tren de pasajeros en Pakistán se descarriló y dejó un saldo de al menos 30 personas muertas y 67 heridas, de acuerdo con la vocería de Ferrocarriles del país del Medio Oriente.

Alrededor de 10 vagones del ferrocarril se salieron de las vías cerca de la provincia de Sindh, en la región sur pakistaní, a 275 kilómetros de la ciudad de Karachi, la más poblada de la nación mencionada. El tren Hazara Express, protagonista del incidente, recorría la ruta de Karachi a Havelian.

🔴 #Actualización | IMÁGENES SENSIBLES 🚨



👉Más de 30 muertos y 67 heridos dejó el descarrilamiento de un #tren en #Pakistán.



El reporte oficial indica que 10 vagones se salieron de las vías, cerca de la provincia de #Sindh. https://t.co/l2j2HD2NyC pic.twitter.com/XIaIGBBsbd — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 6, 2023

Imágenes captadas por la agencia Reuters muestran a diversas personas caminando con maletas alejándose de la zona del incidente, mientras que otras están encima de los vagones ayudando a salir a los pasajeros atrapados.

Dos trenes de socorro se acercan a la zona del incidente y los pasajeros están siendo auxiliados, aseguró Babar Raza, vocero de Ferrocarriles de Pakistán a la cadena CNN.

Train accident pakistan pic.twitter.com/vgmTu4H8gd — Satyajit Pal (@Satyaji65667963) August 6, 2023

Khawaja Saad Rafique, ministro de Ferrocarriles de dicha nación, mencionó que habrá una “investigación exhaustiva” de lo que sucedió este domingo para averiguar la causa del descarrilamiento del tren.

Pasajeros del Hazan Express en Pakistán hablan de lo sucedido

Algunos pasajeros estaban atrapados dentro de un vagón, aseguró la televisora local Geo.

“Nos sabemos qué es lo que pasó. Estábamos sentadas adentro”, aseveró una mujer que fue rescatada de uno de los carros, mientras otras personas eran trasladadas en ambulancia.

Los servicios de tren en los distritos interiores de Sindh quedaron suspendidos a raíz de lo sucedido. La prioridad en el gobierno pakistaní es la labor de rescate, declaró a la BBC Sharjeel Memon, ministro de información de dicha nación.

#AlMomento 🚨 | Al menos 15 personas murieron y 40 resultaron heridas luego de que un #tren descarrilara en #Pakistán este #domingo. pic.twitter.com/glzluMsg3m — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 6, 2023

En 6 años murieron 150 personas por descarrilamientos de tren en Pakistán

Los accidentes de tren en Pakistán son comunes. Los gobiernos del país han tratado de asegurar fondos para mejorar las vías férreas como parte de proyectos conjuntos de infraestructura con el gobierno de China.

En 2021, dos trenes que viajaban en la provincia de Sindh chocaron, lo que dejó al menos a 40 personas muertas y docenas de heridos. Entre los años 2013 a 2019, 150 personas murieron en accidentes de tren, según medios locales retomados por la BBC.