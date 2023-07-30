Explosión en Pakistán durante un mitin político deja al menos 44 muertos

Al menos 44 personas murieron y más de 150 resultaron heridas este domingo 30 de julio en Pakistán por la explosión de una bomba durante un mitin organizado por un partido islámico, reportó la policía.

El administrador del gobierno, Mohibullah Khan Yousufzai, confirmó el número de muertos y lesionados. Agregó que los heridos graves estaban siendo trasladados en avión a la capital provincial, Peshawar, para recibir una mejor atención médica.

El ataque tuvo lugar en la ciudad de Khar, en la provincia norteña de Khyber Pakhtunkhwa, e iba dirigido contra el partido religioso conservador Jamiat Ulema-e-Islam (JUI-F), que celebraba una reunión con miras a las elecciones que se celebrarán a finales de año.

Presunta explosión suicida

El inspector general de la Policía de Bajaur, Akhter Hayat Gandapur, declaró que los heridos en la presunta explosión suicida de este domingo habían sido trasladados de urgencia al hospital de la ciudad de Bajaur.

El líder del partido JUI-F, Maulana Fazlur Rehman, expresó su "profunda tristeza y pesar" tras la explosión, en un comunicado difundido por su oficina de prensa.

"La paz sea con los trabajadores del JUI", añade el comunicado. "El gobierno federal y provincial debe proporcionar el mejor tratamiento a los heridos".

Jefe de partido de Pakistán está entre los muertos

Maulana Ziaullah, el jefe local del partido de Rehman, está entre los muertos. El senador Abdur Rasheed y la exlegisladora Maulana Jamaluddin también estaban en el escenario pero salieron ilesos. Los funcionarios del partido dijeron que Rehman no estaba en el mitin.

Testigos hablan sobre la explosión

Un testigo declaró que más de 500 personas asistían a la convención cuando se produjo la explosión.

Mohammad Wali, un testigo, dijo que estaba escuchando a un orador dirigirse a la multitud cuando la gran explosión lo ensordeció temporalmente.

"Estaba cerca del dispensador de agua cuando la bomba explotó y me arrojó al suelo", comentó. "Vinimos a la reunión con entusiasmo, pero terminamos en el hospital viendo a los heridos llorando y a los familiares sollozando trayendo los cuerpos de sus seres queridos".

Hasta el momento, el ataque en Pakistán no ha sido reivindicado por ningún grupo

Porqué hay violencia en Pakistán

Pakistán ha experimentado un aumento de la violencia armada desde la llegada al poder de los talibanes afganos en Kabul en agosto de 2021, lo que reactivó los ataques de sus hermanos ideológicos paquistaníes, especialmente en las provincias fronterizas con Afganistán de Khyber Pakhtunkhwa y Baluchistán.

El principal grupo paquistaní, el Tehreek-e-Taliban Pakistán (TTP), anunció el pasado diciembre el fin del alto al fuego alcanzado con Islamabad, a la que acusó de incumplir sus compromisos en unas negociaciones de paz.

El país fue testigo de 271 ataques de militantes armados durante la primera mitad del año, en los que 389 personas fallecieron y otras 656 resultaron heridas, según un informe publicado a principios de julio por el Instituto de Estudios de Seguridad y Conflictos de Pakistán.