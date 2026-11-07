Un fraude fue descubierto en la Ciudad de México (CDMX) durante el intento de compra de dos pinturas atribuidas a Frida Kahlo y David Alfaro Siqueiros valuadas en 25 millones de pesos.

Tras lo ocurrido, las autoridades informaron este sábado 7 de noviembre de 2026 que un hombre fue detenido y vinculado a proceso por su probable participación en los hechos.

¿Cómo fue el fraude por la compraventa de pinturas de Frida Kahlo y Siqueiros?

La Fiscalía General de Justicia informó que el presunto responsable es un hombre identificado como Ricardo “N”, a quien detuvieron años después de la compraventa de las obras de arte.

De acuerdo con la investigación, el imputado habría obtenido las obras mediante un engaño, al ofrecer como garantía de pago dos inmuebles.

Los hechos ocurrieron el 9 de diciembre de 2020 en la alcaldía Cuauhtémoc, cuando la víctima entregó ambas pinturas por un precio pactado de 25 millones de pesos, según lo estipulado en un contrato de compraventa.

Como garantía de pago, este hombre habría entregado escrituras que supuestamente acreditaban que los inmuebles eran suyos.

Estafador no pagó y amenazó a víctima si denunciaba

El plazo acordado para recibir el dinero venció y la víctima reclamó al sujeto el pago de las pinturas o que se las devolviera.

No obstante, la víctima fue insultada y recibió amenazas de represalias si denunciaba los hechos. Ante esta situación, consultó a un notario de Celaya, Guanajuato, quien supuestamente había expedido las escrituras, pero le informó que esos documentos no habían sido emitidos por él.

Años después denuncian fraude en compra de obras de Frida Kahlo y Siqueiros

Al enterarse del engaño, la persona afectada denunció los hechos ante la Fiscalía de CDMX en septiembre de 2022.

El agente del Ministerio Público analizó el contrato de compraventa, recabó las declaraciones de la víctima y de dos testigos, además de solicitar información al mismo notario.

Posteriormente, comprobó que los números de las escrituras correspondían a otros actos notariales: uno relacionado con una asamblea y otro con la cancelación de un crédito del FOVISSSTE.

Ricardo “N” fue localizado y aprehendido el 31 de octubre de 2026, en Aguascalientes, por la Policía de Investigación (PDI), en coordinación con la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes.

Luego de una audiencia el 3 de noviembre de 2026, la fue vinculado a proceso y permanecerá en prisión preventiva, mientras tanto se fijó un plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria.