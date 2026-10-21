Compró en 80 mil pesos un centenario en CDMX y no imaginó qué le entregarían

Un hombre compró por redes sociales un centenario en la Ciudad de México (CDMX) por el cual pagó 80 mil pesos, pero al momento de la entrega de la pieza, no le dieron lo que esperaba.

Cuando llegó el momento de la entrega de la moneda, resultó que no le entregaron el centnetario y el afectado tuvo que denunciar los hechos pidiendo ayuda a policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Centenario en veta resultó ser una pieza falsa

El reporte de las autoridades dado a conocer este miércoles 21 de octubre de 2026 indica que una mujer fue detenida por estos hechos, ya que se descubrió que la pieza que le ofrecieron al comprador era un centenario falso.

La mujer de 52 años fue acusada de posiblemente estar relacionada con el robo de 80 mil pesos durante la supuesta venta de un centenario que resultó ser una réplica.

Fraude por centnetario falso ocurrió en la colonia Hipódromo Condesa

Los hechos ocurrieron cuando los policías realizaban labores de seguridad y vigilancia en el cruce de las calles Campeche y Amatlán, en la colonia Hipódromo Condesa, en la alcaldía Cuauhtémoc.

En ese momento fueron alertados por la frecuencia de radio sobre una denuncia ciudadana presentada por un hombre de 44 años de edad, quien señaló el intento de fraude en la compraventa de la pieza.

Vendedor de centenario escapó y dejó a su abogada

La víctima contó a los policías que contactó a un sujeto mediante redes sociales para comprarle un centenario por la cantidad de 80 mil pesos.

Para la entrega de la pieza, el hombre acudió a un edificio ubicado en la calle Campeche, donde se encontraría con el vendedor, quien llegó acompañado de una mujer que presentó como su abogada.

Sin embargo, después de recibir el dinero en efectivo, el hombre le entregó una réplica de la moneda y huyó del lugar, por lo que los policías detuvieron a la mujer que lo acompañaba.

Por estos hechos, la mujer fue detenida y puesta a disposición del agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia correspondiente, quien determinará su situación jurídica.

