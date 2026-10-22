¿Buscas un amarre o limpia? Cuidado con los fraudes esotéricos en CDMX de hasta 8 millones de pesos

Se aprovechan la vulnerabilidad de las personas. Las enganchan con engaños para algún trabajo espiritual, pero todo es una trampa que crece con mentiras y las víctimas terminan cayendo en fraudes esotéricos por gente que opera en la Ciudad de México (CDMX).

Las autoridades capitalinas han detectado un modus operandi con el cual personas ofrcen este tipo de servicios, aunque el objetivo solo es uno: engañar y estafar.

¿Cómo es el engaño de los fraudes esotéricos en CDMX?

Detrás de este engaño, las personas que aseguran hacer este tipo de trabajos, envuelven a sus víctimas al hacerles creer que tienen la respuesta a lo que la persona necesita mediante una intervención espiritual.

No osbtante, el creer en esta trampa puede costar a las víctimas algo más allá de lo que creían que pagarían por cierto servicio, ya que el estafador crea discursos y pretextos para conseguir más dinero.

Quienes cometen el fraude dicen ser personas con autoridad espiritual y muestran una aparente empatía hacia las preocupaciones de quienes buscan sus servicios.

Los fraudes esotéricos pueden comenzar con una consulta para conocer el problema, para la cual se hace un primer pago por una cantidad pequeña, pero la cosa cambia después.

Gabriela González, directora general del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la CDMX, explicó en entrevista que los estafadores comienzan a poner obstáculos diciendo que "el trabajo se complicó".

Ante ello, piden a la gente más dinero para comprar supuesto material que ayudará a avanzar en el trabajo esotérico, hasta que poco a poco la cantidad de dinero aumenta.

🔮💸 ¡Un amarre o una limpia pueden terminar en extorsión! Estafadores ofrecen rituales y lecturas de tarot para exigir pagos cada vez mayores e incluso amenazar a sus víctimas 👇 #EsNoticia con @BravoLucy | 👉 https://t.co/Nt6Dah0XSp https://t.co/63DaOh6E9a — adn Noticias (@adnnoticiasmx) October 22, 2026

Estafadores amenazan a clientes y comienza la extorsión esotérica

Entre los servicios más solicitados por la gente se encuentran los denominados amarres, lecturas de Tarot y limpias espirituales, así como astrología y numerología.

Sin embargo, cuando la persona se niega a pagar más dinero por alguno de estos servicios, los estafadores comienzan a extorsionar al cliente, e incluso, de acuerdo con las autoridades, amenazan a la gente con evidenciar con la persona a quien se le hizo el amarre, por ejemplo.

Las amenazas pueden incluir supuestos daños físicos o espirituales contra la persona o sus seres queridos, ya sea por suspender el servicio, por supuestas maldiciones o por no cubrir los pagos exigidos.

Víctimas de fraudes esotéricos pagaron hasta millones de pesos

Los datos son alarmantes, pues en el 36% de los casos, Facebook fue la vía de contacto para llegar al estafador, de acuerdo con el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la CDMX.

Desde 2021, el Consejo Ciudadano ha recibido mil 239 reportes relacionados con este tipo de fraude. Aunque otros canales de contacto fueron páginas web, con 18%; WhatsApp, con 12%, y TikTok, con 5%.

El 66% de los casos reportados se consumó, y las cantidades entregadas oscilaron entre menos de mil pesos, hasta 8 millones de pesos.

Además, el 63% de las víctimas reportó haber recibido amenazas o sufrido extorsión, principalmente al negarse a realizar nuevos pagos.