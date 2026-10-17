¿Hallaron la verdadera tumba de Jesús? El descubrimiento arqueológico que revela su origen

La tumba de Jesús sigue revelando secretos impresionantes. En el corazón de la Iglesia del Santo Sepulcro, en Jerusalén, se custodia la cámara funeraria excavada en la roca que alguna vez albergó a Cristo. Tras una exhaustiva excavación en este lugar, un equipo de arqueólogos sacó a la luz los restos de un monumento circular de mármol de seis metros de ancho.

Un misterio bajo una roca: ¿Qué encontraron los arquéologos?

Esta plataforma abrazaba directamente la cámara funeraria original y ofrece pruebas físicas de cómo los primeros cristianos marcaron y honraron este punto específico.

La directora del proyecto, Francesca Romana Stasolla, explicó que los constructores de la antigüedad cortaron deliberadamente la roca para aislar y destacar la tumba. Lejos de ser una coincidencia, este lugar se identificó gracias a la memoria colectiva.

Las primeras comunidades cristianas transmitieron de generación en generación la ubicación exacta del sepulcro, logrando que su recuerdo sobreviviera casi 300 años, justo hasta que el emperador romano Constantino mandó a edificar el primer santuario en el año 335 d.C.

Se trata del “monumento más antiguo documentado construido alrededor de la venerada tumba”|Universidad de Roma

Rastros decorativos también fueron hallados

Además de estructura de mármol reciclada y unida con mortero. Los investigadores notaron rastros decorativos más modernos en algunas piezas, una pista clara de que el santuario sufrió daños y necesitó reparaciones, muy probablemente tras la violenta invasión persa que quemó parte de Jerusalén en el año 614 d.C. Sumado a ello, debajo del mármol encontraron un pequeño canal diseñado para desviar el agua de la zona central.

Sin embargo, la tierra escondía algo más. El equipo descubrió un antiguo camino de piedra bastante empinado que salía de la iglesia. Por sus dimensiones, no era un sendero cualquiera. Stasolla plantea la hipótesis de que se trata de una ruta pública que ascendía hacia el Calvario, construida específicamente para que las multitudes presenciaran las ejecuciones romanas y aumentaran la humillación pública de los condenados. Estos hallazgos aportan detalles inéditos sobre la época de Jesús y nos recuerdan que la historia nunca deja de reescribirse.

Con información de Stacy Liberatore