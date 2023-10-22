Mega Procesión de Catrinas en vivo: últimas noticias del desfile en CDMX

¡Por fin! Después de un año de espera, la Mega Procesión de Catrinas está de regreso en las calles de la Ciudad de México. La cita es este domingo 22 de octubre y si aún no te animas ahí, te contamos cuál será la ruta, horario y calles cerradas por el recorrido.

En punto de las 18:30 horas, las catrinas comenzarán su recorrido, por lo que las calles de la Ciudad de México comienzan a verse inundadas de personas que esperan la Mega Procesión de Catrinas 2023.

FOTOS: Los mejores del desfile de catrinas 2023

Desde las alturas comparten cómo se ve el desfile de catrinas 2023

Así luce Ciudad de México #CDMX esta noche por Procesión de #Catrinas.



Vista panorámica de Paseo de la Reforma desde el hotel @fiestamericana



Para ver en vivo: https://t.co/lR3S3TB1sK



Video pic.twitter.com/8FT36UFqtK — Webcams de México (@webcamsdemexico) October 23, 2023

¡Se respira una verdadera fiesta en Reforma durante el desfile de catrinas 2023!

Familias completas disfrutan cada segundo de los espectaculares vestuarios y caracterizaciones.

🏵️¡Una verdadera fiesta!🏵️



Se respira un excelente ambiente en el Desfile de #Catrinas que se está realizando en la #CDMX. Familias completas disfrutan cada segundo de los espectaculares vestuarios y caracterizaciones



Vía: @karianacn pic.twitter.com/8uCTBwqvji — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 23, 2023

18:54 HORAS

Miles de personas se congregan en Paseo de la Reforma; usuarios comparten imágenes sobre cómo luce el desfile en CDMX.

|Kariana Colmenero

Con música y baile, el Ángel de la Independencia recibe a las catrinas 2023

Con el Ángel de la Independencia de fondo, las catrinas comenzaron su actividad; entre música, bailes y cientos de personas de todas partes del mundo que visitan una de las tradiciones más bonitas de México, el desfile inició.

Así ha dado inicio la Mega procesión de #Catrinas; cientos de personas se encuentran en las calles para observar el desfile https://t.co/anuWiMjBkI



🎥: @karianacn pic.twitter.com/kGrvQExBru — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 23, 2023

18:45 HORAS

Con una hora de retraso, la Mega Procesión de las Catrinas dio inicio ante el furor de las personas.

18:45 #PrecauciónVial | Inicia "Mega procesión de las Catrinas" sobre Paseo de la Reforma a la altura de Florencia. Consulte aquí #AlternativaVial pic.twitter.com/4fjSTAO6Sz — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) October 23, 2023

¿Qué tipos de catrinas formarán parte de la Mega Procesión 2023?

Durante el desfile de catrinas 2023 se estima que distintas agrupaciones se integren a la procesión, estas son:



Familias unidas

Trajes típicos

Carnavaleras

Batucada

Prehispánicas

Los pachucos

Rumberas

Danzoneras

Horario del desfile de catrinas 2023 se mueve a las 6:30 pm

Así el ambiente, previo al desfile de las #Catrinas en la #CDMX

Será a las 6:30 cuando de inicio.



🎥: @karianacn pic.twitter.com/DMFBm9V6iM — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 22, 2023

Distintas catrinas se hacen presentes durante el desfile CDMX

¡Es hora! Cientos de catrinas se reúnen en el Paseo de la Reforma

¡Todo listo!

Se preparan para el desfile de #catrinas 2023 que será a las 5 de la tarde de este domingo.



Iniciará en el Ángel de la Independencia y concluirá en el #ZócaloCDMX



🎥: @karianacn pic.twitter.com/W84R5n4XsK — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 22, 2023

Ruta de la Mega Procesión de Catrinas en CDMX 2023

¡No te pierdas el recorrido lleno de color y tradición! La Mega Procesión de Catrinas 2023 partirá desde el Ángel de la Independencia para después avanzar por Paseo de la Reforma, Avenida Juárez y finalmente deleitar a los asistentes de la calle 5 de mayo hasta llegar al Zócalo capitalino.

Calles cerradas por el desfile de Catrinas en CDMX y alternativas

¡Toma precauciones! Las calles que estarán cerradas para salvaguardar la integridad de los asistentes a este evento, son:



Paseo de la Reforma (Lieja - Avenida Hidalgo)

Avenida Juárez

Eje Central (Juárez-Avenida Hidalgo)

Calle 5 de mayo

Avenida Plaza de la Constitución

Avenida 20 de Noviembre

Ruta de la Mega Procesión de Catrinas 2023|OVIALCDMX

¿A qué hora empieza la Mega Procesión de Catrinas en Ciudad de México?

La cita es a partir de las 18:30 horas y se prevé que el recorrido tenga una duración aproximada de 5 horas. Aunque los cortes viales se realizarán con antelación para recibir a todos aquellos que participen en el evento, por lo que se recomienda circular por las siguientes calles:



Avenida de los Insurgentes

Circuito Interior

Avenida Congreso de la Unión — Eje 2 Oriente

Eje 1 Oriente

Avenida Chapultepec

Avenida Doctor Río de la Loza

José María Izazaga

Fray Servando Teresa de Mier

Para llegar al punto de encuentro se recomienda tomar el Metro CDMX, bajarse en la estación Insurgentes y caminar 10 minutos. También es importante recordar que habrá cierres en algunas estaciones de Metrobús, por lo que se sugiere evitar este transporte si buscas llegar a la Mega Procesión de Catrinas.