Mega Procesión de Catrinas en vivo: últimas noticias del desfile en CDMX
¡Es hoy, es hoy! La Mega Procesión de Catrinas iluminará las calles de la CDMX con su color y tradición; sigue en vivo la celebración por el Día de Muertos 2023.
¡Por fin! Después de un año de espera, la Mega Procesión de Catrinas está de regreso en las calles de la Ciudad de México. La cita es este domingo 22 de octubre y si aún no te animas ahí, te contamos cuál será la ruta, horario y calles cerradas por el recorrido.
En punto de las 18:30 horas, las catrinas comenzarán su recorrido, por lo que las calles de la Ciudad de México comienzan a verse inundadas de personas que esperan la Mega Procesión de Catrinas 2023.
FOTOS: Los mejores del desfile de catrinas 2023
Desde las alturas comparten cómo se ve el desfile de catrinas 2023
Así luce Ciudad de México #CDMX esta noche por Procesión de #Catrinas.— Webcams de México (@webcamsdemexico) October 23, 2023
Vista panorámica de Paseo de la Reforma desde el hotel @fiestamericana
Para ver en vivo: https://t.co/lR3S3TB1sK
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¡Se respira una verdadera fiesta en Reforma durante el desfile de catrinas 2023!
Familias completas disfrutan cada segundo de los espectaculares vestuarios y caracterizaciones.
🏵️¡Una verdadera fiesta!🏵️— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 23, 2023
Se respira un excelente ambiente en el Desfile de #Catrinas que se está realizando en la #CDMX. Familias completas disfrutan cada segundo de los espectaculares vestuarios y caracterizaciones
Vía: @karianacn pic.twitter.com/8uCTBwqvji
18:54 HORAS
Miles de personas se congregan en Paseo de la Reforma; usuarios comparten imágenes sobre cómo luce el desfile en CDMX.
Con música y baile, el Ángel de la Independencia recibe a las catrinas 2023
Con el Ángel de la Independencia de fondo, las catrinas comenzaron su actividad; entre música, bailes y cientos de personas de todas partes del mundo que visitan una de las tradiciones más bonitas de México, el desfile inició.
Así ha dado inicio la Mega procesión de #Catrinas; cientos de personas se encuentran en las calles para observar el desfile https://t.co/anuWiMjBkI— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 23, 2023
🎥: @karianacn pic.twitter.com/kGrvQExBru
18:45 HORAS
Con una hora de retraso, la Mega Procesión de las Catrinas dio inicio ante el furor de las personas.
18:45 #PrecauciónVial | Inicia "Mega procesión de las Catrinas" sobre Paseo de la Reforma a la altura de Florencia. Consulte aquí #AlternativaVial pic.twitter.com/4fjSTAO6Sz— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) October 23, 2023
¿Qué tipos de catrinas formarán parte de la Mega Procesión 2023?
Durante el desfile de catrinas 2023 se estima que distintas agrupaciones se integren a la procesión, estas son:
- Familias unidas
- Trajes típicos
- Carnavaleras
- Batucada
- Prehispánicas
- Los pachucos
- Rumberas
- Danzoneras
Horario del desfile de catrinas 2023 se mueve a las 6:30 pm
Así el ambiente, previo al desfile de las #Catrinas en la #CDMX— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 22, 2023
Será a las 6:30 cuando de inicio.
🎥: @karianacn pic.twitter.com/DMFBm9V6iM
Distintas catrinas se hacen presentes durante el desfile CDMX
Ya se siente el #DíaDeMuertos 🏵️💀— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 22, 2023
Las #Catrinas y #Catrines están por desfilar y recorrer las calles de la #CDMX
📸: @karianacn pic.twitter.com/uQxOzYH0oY
¡Es hora! Cientos de catrinas se reúnen en el Paseo de la Reforma
¡Todo listo!— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 22, 2023
Se preparan para el desfile de #catrinas 2023 que será a las 5 de la tarde de este domingo.
Iniciará en el Ángel de la Independencia y concluirá en el #ZócaloCDMX
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Ruta de la Mega Procesión de Catrinas en CDMX 2023
¡No te pierdas el recorrido lleno de color y tradición! La Mega Procesión de Catrinas 2023 partirá desde el Ángel de la Independencia para después avanzar por Paseo de la Reforma, Avenida Juárez y finalmente deleitar a los asistentes de la calle 5 de mayo hasta llegar al Zócalo capitalino.
Calles cerradas por el desfile de Catrinas en CDMX y alternativas
¡Toma precauciones! Las calles que estarán cerradas para salvaguardar la integridad de los asistentes a este evento, son:
- Paseo de la Reforma (Lieja - Avenida Hidalgo)
- Avenida Juárez
- Eje Central (Juárez-Avenida Hidalgo)
- Calle 5 de mayo
- Avenida Plaza de la Constitución
- Avenida 20 de Noviembre
¿A qué hora empieza la Mega Procesión de Catrinas en Ciudad de México?
La cita es a partir de las 18:30 horas y se prevé que el recorrido tenga una duración aproximada de 5 horas. Aunque los cortes viales se realizarán con antelación para recibir a todos aquellos que participen en el evento, por lo que se recomienda circular por las siguientes calles:
- Avenida de los Insurgentes
- Circuito Interior
- Avenida Congreso de la Unión — Eje 2 Oriente
- Eje 1 Oriente
- Avenida Chapultepec
- Avenida Doctor Río de la Loza
- José María Izazaga
- Fray Servando Teresa de Mier
Para llegar al punto de encuentro se recomienda tomar el Metro CDMX, bajarse en la estación Insurgentes y caminar 10 minutos. También es importante recordar que habrá cierres en algunas estaciones de Metrobús, por lo que se sugiere evitar este transporte si buscas llegar a la Mega Procesión de Catrinas.