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Mega Procesión de Catrinas en vivo: últimas noticias del desfile en CDMX

¡Es hoy, es hoy! La Mega Procesión de Catrinas iluminará las calles de la CDMX con su color y tradición; sigue en vivo la celebración por el Día de Muertos 2023.

Mega Procesión de Catrinas en vivo últimas noticias del desfile en CDMX
¡Así se vive el desfile de catrinas en CDMX!|Kariana FIA

Escrito por: Kariana Colmenero, Pilar Espinoza y Felipe Vera

¡Por fin! Después de un año de espera, la Mega Procesión de Catrinas está de regreso en las calles de la Ciudad de México. La cita es este domingo 22 de octubre y si aún no te animas ahí, te contamos cuál será la ruta, horario y calles cerradas por el recorrido.

En punto de las 18:30 horas, las catrinas comenzarán su recorrido, por lo que las calles de la Ciudad de México comienzan a verse inundadas de personas que esperan la Mega Procesión de Catrinas 2023.

FOTOS: Los mejores del desfile de catrinas 2023

Desde las alturas comparten cómo se ve el desfile de catrinas 2023

¡Se respira una verdadera fiesta en Reforma durante el desfile de catrinas 2023!

Familias completas disfrutan cada segundo de los espectaculares vestuarios y caracterizaciones.

18:54 HORAS

Miles de personas se congregan en Paseo de la Reforma; usuarios comparten imágenes sobre cómo luce el desfile en CDMX.

Desfile de las catrinas 2023
|Kariana Colmenero

Con música y baile, el Ángel de la Independencia recibe a las catrinas 2023

Con el Ángel de la Independencia de fondo, las catrinas comenzaron su actividad; entre música, bailes y cientos de personas de todas partes del mundo que visitan una de las tradiciones más bonitas de México, el desfile inició.

18:45 HORAS

Con una hora de retraso, la Mega Procesión de las Catrinas dio inicio ante el furor de las personas.

¿Qué tipos de catrinas formarán parte de la Mega Procesión 2023?

Durante el desfile de catrinas 2023 se estima que distintas agrupaciones se integren a la procesión, estas son:

  • Familias unidas
  • Trajes típicos
  • Carnavaleras
  • Batucada
  • Prehispánicas
  • Los pachucos
  • Rumberas
  • Danzoneras

Horario del desfile de catrinas 2023 se mueve a las 6:30 pm

Distintas catrinas se hacen presentes durante el desfile CDMX

¡Es hora! Cientos de catrinas se reúnen en el Paseo de la Reforma

Ruta de la Mega Procesión de Catrinas en CDMX 2023

¡No te pierdas el recorrido lleno de color y tradición! La Mega Procesión de Catrinas 2023 partirá desde el Ángel de la Independencia para después avanzar por Paseo de la Reforma, Avenida Juárez y finalmente deleitar a los asistentes de la calle 5 de mayo hasta llegar al Zócalo capitalino.

Calles cerradas por el desfile de Catrinas en CDMX y alternativas

¡Toma precauciones! Las calles que estarán cerradas para salvaguardar la integridad de los asistentes a este evento, son:

  • Paseo de la Reforma (Lieja - Avenida Hidalgo)
  • Avenida Juárez
  • Eje Central (Juárez-Avenida Hidalgo)
  • Calle 5 de mayo
  • Avenida Plaza de la Constitución
  • Avenida 20 de Noviembre
Ruta de la Mega Procesión de Catrinas 2023
Ruta de la Mega Procesión de Catrinas 2023|OVIALCDMX

¿A qué hora empieza la Mega Procesión de Catrinas en Ciudad de México?

La cita es a partir de las 18:30 horas y se prevé que el recorrido tenga una duración aproximada de 5 horas. Aunque los cortes viales se realizarán con antelación para recibir a todos aquellos que participen en el evento, por lo que se recomienda circular por las siguientes calles:

  • Avenida de los Insurgentes
  • Circuito Interior
  • Avenida Congreso de la Unión — Eje 2 Oriente
  • Eje 1 Oriente
  • Avenida Chapultepec
  • Avenida Doctor Río de la Loza
  • José María Izazaga
  • Fray Servando Teresa de Mier

Para llegar al punto de encuentro se recomienda tomar el Metro CDMX, bajarse en la estación Insurgentes y caminar 10 minutos. También es importante recordar que habrá cierres en algunas estaciones de Metrobús, por lo que se sugiere evitar este transporte si buscas llegar a la Mega Procesión de Catrinas.

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