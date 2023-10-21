Mega Procesión de Catrinas 2023: calles cerradas, alternativas viales y más

El próximo domingo 22 de octubre, la CDMX recibirá a la décima edición de la Mega Procesión de Catrinas 2023. Para celebrar en grande, te decimos cuáles serán los cortes a la circulación, alternativas viales, así como el horario especial que implementará el Metro y Metrobús a lo largo del día.

¿Cuál será la ruta de la Mega Procesión de Catrinas 2023?

La cita para participar en la Mega Procesión de Catrinas 2023 es en punto de las 18:30 horas en el Ángel de la Independencia para después avanzar por Paseo de la Reforma, Avenida Juárez y dirigirse por 5 de mayo hasta llegar al Zócalo capitalino.

Las calles que estarán cerradas para salvaguardar la integridad de los asistentes a este evento, son:



Paseo de la Reforma (Lieja - Avenida Hidalgo)

Avenida Juárez

Eje Central (Juárez-Avenida Hidalgo)

Calle 5 de mayo

Avenida Plaza de la Constitución

Avenida 20 de Noviembre

Ruta de la Mega Procesión de Catrinas 2023|OVIALCDMX

Estas son las alternativas viales por la Mega Procesión de Catrinas en CDMX

¡Toma precauciones! Se prevé que la Mega Procesión de Catrinas 2023 tenga una duración aproximada de 5 horas; sin embargo, los cortes viales se realizarán con antelación para recibir a todos aquellos que participen en el evento, por lo que se recomienda a los automovilistas circular por las siguientes calles:



Avenida de los Insurgentes

Circuito Interior

Avenida Congreso de la Unión — Eje 2 Oriente

Eje 1 Oriente

Avenida Chapultepec

Avenida Doctor Río de la Loza

José María Izazaga

Fray Servando Teresa de Mier

Metrobús implementará horario especial por Mega Procesión de Catrinas

El Metrobús de la CDMX también informó que el domingo 22 de octubre habrá cierres en algunas estaciones con motivo de la Mega Procesión de Catrinas 2023. La suspensión del servicio se llevará a cabo de 16:00 a 22:00 horas, en las siguientes zonas:



Línea 1: Buenavista II, Reforma, Hamburgo.

Buenavista II, Reforma, Hamburgo. Línea 2 : La ruta Río Frío a Juárez acortará su trayecto de Río Frío a Cuauhtémoc. Sin paradas en: Balderas y Juárez.

: La ruta Río Frío a Juárez acortará su trayecto de Río Frío a Cuauhtémoc. Sin paradas en: Balderas y Juárez. Línea 3 : Mina, Hidalgo, Juárez y Balderas.

: Mina, Hidalgo, Juárez y Balderas. Línea 4 - Ruta Sur: Plaza de la República, Amajac

- Ruta Sur: Plaza de la República, Amajac Línea 7 : Hidalgo, El Caballito, Amaiac, París, Reforma, Hamburgo, El Ahuehuete, El Ángel, La Diana, Chapultepec, Gandhi, Antropología, Auditorio, Campo Marte.

Por su parte, el Metro CDMX no ha anunciado cambios ni modificaciones en sus rutas. Aunque podría haber cierres en la estación Zócalo/Tenochtitlan de la Línea 2.