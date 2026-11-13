¡Como si fueran vacaciones! Muchos estudiantes de la Secretaría de Educación Pública suspendieron clases desde este jueves, lo que permitirá disfrutar de un megapuente en noviembre 2026. Para que no te agarre desprevenido, te informamos la fecha exacta en la que será el regreso a las escuelas tras el asueto por la Revolución Mexicana, según la información oficial de la SEP.

¿Cuándo regresan a clases los alumnos?

¡Es oficial! Debido a que el lunes 16 de noviembre es un día de descanso obligatorio por el aniversario de la Revolución Mexicana, el regreso a clases está marcado para el martes 17.

Aunque la Revolución Mexicana se conmemora el 20 de noviembre, el descanso oficial se recorre al tercer lunes del mes.

De esta manera, los alumnos que sí tengan clases el viernes 13 disfrutarán únicamente de un puente de tres días, del sábado 14 al lunes 16 de noviembre.

¿Qué escuelas iniciaron el megapuente desde el jueves 12 de noviembre?

La Secretaría de Educación de Baja California Sur confirmó que las clases se cancelarían en distintos municipios debido a la carrera internacional SCORE Baja 1000, conocida como Cabo a Cabo.

Con el fin de proteger a los alumnos, desde el jueves 12 de noviembre no hubo actividades escolares en escuelas públicas y privadas de todos los niveles educativos del municipio de Los Cabos, en ambos turnos.

Para el viernes 13 de noviembre la suspensión se extendió a los cinco municipios de Baja California Sur , mismo que continuará hasta el lunes 16.

Por otra parte, en Minatitlán, Veracruz, se informó sobre la suspensión de actividades escolares el jueves 12 de noviembre por una reunión sindical.

Cancelan clases el viernes 13 de noviembre en México

La mayoría de las escuelas públicas de educación básica no tuvieron clases normales el viernes 13 de noviembre, debido a que el calendario de la SEP lo marca como día de descarga administrativa.

En algunos planteles se suspendieron actividades por el registro de calificaciones, mientras que otros siguieron su calendario habitual.

Por lo general, esta medida solo aplica en escuelas de educación pública de preescolar, primaria y secundaria. Mientras que las escuelas privadas suelen tener clases normales.

Por ello, padres de familia y estudiantes deben revisar los comunicados de cada plantel antes de considerar el viernes como el inicio del megapuente.