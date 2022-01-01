El Desfile de las Rosas regresa a California tras la pandemia

La edición 133 del Desfile de las Rosas se realizó este 1 de enero en Pasadena, California, luego de una pausa por la pandemia del Covid-19.

Las carrozas decoradas con cientos de flores viajaron por las calles de California para lucir sus llamativos colores frente a los cientos de personas que participaron en el tradicional Desfile de las Rosas que se celebra cada inicio de año.

Mientras los carros alegóricos pasaron por la calle, frente a la multitud, las bandas de música amenizaron el Desfile de las Rosas, así como los equipos de ecuestres y las elaboradas exhibiciones.

The Rose Bowl Parade starts now. Hello from Pasadena, California and the AMC float in the 133rd Tournament of Roses. I’ll be waving along with Krypto & Ace from DC League of Super-Pets pic.twitter.com/iNRVy3TFCy — Adam Aron (@CEOAdam) January 1, 2022

Este año, el Desfile de las Rosas recorrió 8.85 kilómetros desde Green Street y Orange Grove Boulevard en Pasadena, hasta Villa Street. El desfile precede al partido en el estadio Rose Bowl, en el que se enfrentan tradicionalmente los equipos de futbol americano.

El Desfile de las Rosas en este 2022, contó con seis mil 500 participantes que relaizaron 43 carros alegóricos que tenían todo tipo de formas y colores.

Desfile de las Rosas se realiza con medidas sanitarias

El Desfile de las Rosas se realizó en medio de una creciente oleada de casos de Covid-19 causados por la variante ómicron, en Estados Unidos, por lo que las autoridades sanitarias impusieron varias medidas para evitar más contagios entre la población que acudió a California.

Tomorrow I have the privilege of driving the California Physical Theraphy Association float in the 2022 Tournament of Roses Parade. It's going to be a long and cold night, but I'm super excited to drive down Colorado Blvd on New Years. #RoseParade2022 pic.twitter.com/DxsRsPoaj7 — Mutch Games (@Mutchgames) January 1, 2022

Los organizadores del desfile exigieron a los participantes que presentaran una prueba de vacunación o un resultado negativo de una prueba de Covid-19 realizada en las últimas 72 horas previas al evento.

Además, todos los asistentes al Desfile de las Rosas utilizaron de manera obligatoria cubrebocas, y se les recomendó usar constantemente gel antibacterial.

"Se necesitan cientos de voluntarios para preparar estas carrozas y decorarlas. Este año con Covid-19 limitamos la cantidad de voluntarios que trabajan en cualquier momento para garantizar la salud y la seguridad de todos en el edificio, pero están haciendo un excelente trabajo para preparar las carrozas para este año ", indicó uno de los organizadores.