Inflan globos por Desfile del Día de Acción de Gracias en Nueva York

Los enormes globos comenzaron a volar este miércoles 24 de noviembre en la víspera de la edición número 95 del Desfile Anual del Día de Acción de Gracias de Macy's en la ciudad de Nueva York.

Este mismo evento donde se inflan los globos se canceló el año pasado debido a la pandemia de COVID-19, y el desfile de Macy's se limitó a un evento solo de televisión al día siguiente.

Will Coss / Productor Ejecutivo del Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy's:

Hoy es un día optimista, el desfile será un día optimista mañana, viendo todos los rostros, viendo todas las sonrisas, viendo a la gente simplemente llegando, segura, pero saliendo, presentándose para experimentar la magia que el Desfile de Macy’s trae a la ciudad de Nueva York es refrescante e inspiradora.

El productor ejecutivo del Desfile no pudo ocultar su emoción: "Y estamos emocionados de estar aquí y de haber trabajado mucho para llegar a este punto, así que estamos emocionados de que todos se estén divirtiendo", apuntó.

Giant balloons were inflated on the eve of the annual Macy's Thanksgiving Day Parade in New York pic.twitter.com/10t6D9mnAE — Reuters (@Reuters) November 25, 2021

El Desfile del Día de Acción de Gracias regresa tras pandemia

Algunos de los asistentes al evento también mostraron su emoción, por ejemplo Suzanne Haber quien asistió vistiendo un sombrero con forma de pavo: "Esto es lo que todos necesitamos ahora, ¿verdad? Un poco de felicidad y alegría justo antes de las vacaciones, ¡Feliz Día de Acción de Gracias!".

El favorito de los fans y recién llegado Grogu, el personaje de "Star Wars" conocido popularmente como Baby Yoda, se unió al astronauta Snoopy y Papa Smurf.

Comienzan a inflar los globos para el Desfile del Día de Acción de Gracias en la cidad de Nueva York.|CARLO ALLEGRI/REUTERS

Según Will Coss, Baby Yoda será uno de los globos más aplaudidos: "Amo a todos nuestros globos por igual. Pero sí, ¡detrás de nosotros está nuestro Funko Pop! inspiró a Grogu, también conocido como Baby Yoda, por lo que mañana volará sobre los cielos de la ciudad de Nueva York junto con una colección de nuestros otros globos. Y estamos muy emocionados de tenerlos nuevamente en los cielos sobre la ciudad de Nueva York ".

Y, por supuesto, se les unieron en el evento los niños que miraban.

Los trabajadores inflaron metódicamente cada globo grande con helio. Hacían su trabajo bajo redes, lastradas por sacos de arena, para evitar que los globos volaran.