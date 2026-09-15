Desfile Cívico Militar 2026: Conoce el trayecto del Zócalo a Campo Marte y las alternativas viales

Con motivo del 216 aniversario de la Independencia de México, las Fuerzas Armadas y corporaciones de seguridad pública llevarán a cabo el tradicional desfile cívico-militar este miércoles 16 de septiembre de 2026. Para el desarrollo del evento, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México desplegará un operativo vial y de supervisión que contempla cortes a la circulación en diversas avenidas principales de la capital.

A fin de garantizar la movilidad de los automovilistas y evitar contratiempos en el centro y poniente de la ciudad, las autoridades viales habilitaron un cuadrante de rutas libres y alternativas de circulación que rodearán la zona del contingente. Se recomienda a la ciudadanía anticipar sus salidas, planear sus trayectos con tiempo y atender en todo momento las indicaciones del personal de Tránsito de la SSC.

Trayecto oficial del desfile por el 216 aniversario de la Independencia de México

El cronograma oficial establece que los cortes a la circulación comenzarán a las 06:00 horas, para dar paso al inicio formal del desfile a las 10:00 horas. La culminación del evento está prevista a las 11:30 horas, mientras que la reapertura total de las vialidades se llevará a cabo a las 13:00 horas.



Punto de concentración y salida: Calle Ignacio Allende (SSPTYV).

Calle Ignacio Allende (SSPTYV). Ruta establecida del desfile: El contingente avanzará por la calle Matamoros (Mina), continuará por la calle Plaza Independencia, incorporándose a la calle Ignacio Allende, calle Juan C. Doria, calle Vicente Guerrero y concluyendo en la Av. Juárez.

#BoletínSSC | #DISPOSITIVOS | #FiestasPatrias | Con motivo de los festejos por el CCXVI Aniversario del Grito de #Independencia, que se llevarán a cabo el 15 de septiembre, y del #DesfileMilitar del 16 del mes patrio, por instrucción de la #JefaDeGobierno, @ClaraBrugadaM, la #SSC… pic.twitter.com/4Iz2Z2lkOS — SSC CDMX (@SSC_CDMX) September 14, 2026

Vías alternas de circulación por el desfile en el Zócalo CDMX

El contingente militar iniciará su desplazamiento en el Zócalo capitalino, avanzará sobre la calle 5 de Mayo para incorporarse a la Avenida Paseo de la Reforma y concluirá su recorrido en las inmediaciones de Campo Marte. Para librar este perímetro de restricción, las autoridades sugieren utilizar las siguientes alternativas viales:



Viaducto Nuevo Hidalgo

Av. Cuauhtémoc

Av. Francisco I. Madero

Calle Abasolo

Av. Revolución.

Las autoridades capitalinas te recomiendan planear tu ruta y así evitar retrasos, además de utilizar las alternativas viales y respetar las indicaciones del personal de Tránsito y Seguridad.