Deslave de tierra sepulta al menos 10 casas en Perú

Un deslave de tierra en el centro de Perú dejó al menos diez casas sepultadas entre lodo y rocas, también destruyó varios cultivos y aisló a comunidades cercanas.

El momento en que cayeron los escombros de lodo y tierra fue grabado por varios testigos que se encontraban del otro lado de donde ocurrió el deslave. En las imágenes se pudo ver cómo se deslizaba el lodo por una pendiente mientras a su paso derribaba árboles y casas.

Por fortuna, los daños solo fueron materiales y no se reportaron muertos ni lesionados. Sin embargo, al menos 10 familias lo perdieron todo: su casa, sus plantaciones de café, cacao o plátano, entre otras.

Funcionarios del gobierno local viajaron al sitio para retirar los escombros. Algunos de los afectados narraron cómo vivieron el deslave de tierra que los dejó sin casa en Perú.

Movimiento en masa ocurrido el 25 de febrero del 2023, en el distrito de #Sivia, provincia de #Huanta, región #Ayacucho, selva alta central del #Perú, producto de las continuas lluvias sobre los valles del #VRAEN . Algunos detalles a continuación... pic.twitter.com/zuU9RkCUrc — Matt Nieto_Met (@Matt_NH9) February 28, 2023

“La casa de mi sobrino estaba aquí, en este extremo. Arriba había otra casa. Sus cultivos estaban allí. (El derrumbe) lo cubrió todo, no se ve nada”,indicó una de las víctimas.

Deslaves de tierra son frecuentes en Perú

En el país andino son recurrentes los deslaves de tierra que afectan a decenas de casas son frecuentes debido a los altos índices de vivienda informal; ya que a menudo los hogares de miles de personas son construidos en las orillas de los ríos o en las laderas de las colinas, lo que las vuelve propensas a los deslizamientos.

El deslave de tierra más reciente ocurrió a principios de febrero en Arequipa que dejó al menos 15 muertos y 20 heridos, además de 12 mil damnificados que se quedaron sin hogares.

Unos días antes, ocurrió otro deslizamiento de tierra en Perú, este dejó 99 casas dañadas, y 265 damnificados, de acuerdo con el reporte de Defensa Civil.