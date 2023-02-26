En Perú, encuentran tumbas preincas con 800 años de antigüedad

Arqueólogos peruanos encontraron 30 tumbas en Huaral, en la costa norte de la ciudad de Lima, Perú, las cuales tienen más de 800 años de antigüedad, es decir que datan de la época preinca.

De acuerdo con los expertos, las tumbas halladas pertenecen a la cultura Chancay, que se situó principalmente entre Ancón por el sur y el valle de Supe por el norte, y cuya actividad económica incluía la cerámica y el textil.

"En los últimos días hemos descubierto cerca de 30 fardos de la cultura Chancay en el cementerio del cerro Macatón, ubicado en el valle de Huaral", dijo el arqueólogo Pieter Van Dalen, Catedrático de la Universidad Mayor de San Marcos.

|Reuters

¿Qué había dentro de las tumbas encontradas en Perú?

Dentro de las tumbas encontrada en Perú había vasijas de diferentes tamaños, algunas estaban decoradas con colores blanco y negro, una característica tipica de la cultura Chancay.

"Las tumbas que nosotros estamos encontrando en estas excavaciones corresponden al año 1000 hasta el año 1400 después de Cristo", añadió Van Dalen, apuntando que el descubrimiento permitirá conocer más esta cultura preinca tan poco investigada.

Los monumentos funerarios pertenecían a personas de diversos estatus sociales, y las correspondientes a personas de la élite de la cultura Chancay cuentan con hasta cinco metros de profundidad y un alto grado de elaboración, según los hallazgos del equipo.

Los arqueólogos desempolvaron y guardaron con cuidado los restos encontrados en este amplio yacimiento en la costa norcentral de Perú, a unos 75 kilómetros al norte de la ciudad de Lima, que se suman a las más de dos mil tumbas que se han descubierto en los últimos años de cultura Chancay.

