Con flores, fotografías, además de un profundo clamor de justicia, familiares y amigos despidieron a Teresita de Jesús, de 53 años, y a su hija Sindy, de 25, víctimas de un doble feminicidio en Cuautitlán . El caso ha generado conmoción e indignación, mientras la Fiscalía del Estado de México mantiene la búsqueda del presunto responsable.

Los cuerpos de madre e hija fueron velados en los velatorios del DIF de Cuautitlán México , en donde los ataúdes exhibían sus imágenes, rodeados por sus seres queridos que no podían contener el dolor. Posteriormente, los restos fueron trasladados a la catedral local y posteriormente al panteón municipal, en donde recibieron sepultura.

¿Quiénes eran Teresita de Jesús y Sindy?

Teresita y Sindy fueron asesinadas al interior de su departamento, ubicado en la colonia San Francisco Cascatitla. Teresita de Jesús enfrentaba una dura batalla de salud: había perdido ambas piernas, pero, según sus familiares, nunca perdió el ánimo ni las ganas de ayudar.

“Era una persona digna de admiración, muy positiva y entusiasta”, relató Rosario Medrano, familiar de las víctimas, al recordar a Teresita con respeto y cariño.

¿Qué se sabe del presunto responsable del doble feminicidio en Cuautitlán?

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que continúa con las investigaciones para detener a Erik Antonio “N”, pareja sentimental de Sindy y principal sospechoso del doble feminicidio. De acuerdo con las primeras indagatorias, habría utilizado una llave española para cometer el crimen.

“Exigimos justicia para que sea detenido y juzgado conforme a la ley”, declaró Rafael Tavera, familiar de las víctimas, quien también subrayó la vulnerabilidad de Teresita: “mi hermana era una persona con discapacidad; no se vale la forma en la que la trataron”.

¿Qué pasará con los hijos de Sindy?

Los hijos de Sindy, Camila, de 3 años, y Damián, de 5, quedaron bajo la custodia temporal de familiares, mientras se define su situación legal y se garantiza su protección.

La familia insiste en que se esclarezcan todos los detalles del crimen, incluyendo si hubo más personas involucradas: “queremos saber la verdad completa, ni de más ni de menos”, señalaron.

Este caso enciende nuevamente las alarmas acerca de la violencia feminicida en México ; ¿qué más falta para garantizar justicia y protección real a las mujeres y a la niñez que queda en el abandono tras estos crímenes?