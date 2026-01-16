Logo Inklusion Sitio accesible
LogoFIA.png

“No se vale”: Despiden a madre e hija, víctimas de feminicidio en Cuautitlán y exigen justicia

Familiares y amigos dan el último adiós a Teresita de Jesús y su hija Sindy, víctimas de un doble feminicidio en Cuautitlán, Estado de México.

Videos,
Estados

Por:  Arturo Engels

Con información de: Daniel de Rosas / Azteca Estado de México

Con flores, fotografías, además de un profundo clamor de justicia, familiares y amigos despidieron a Teresita de Jesús, de 53 años, y a su hija Sindy, de 25, víctimas de un doble feminicidio en Cuautitlán . El caso ha generado conmoción e indignación, mientras la Fiscalía del Estado de México mantiene la búsqueda del presunto responsable.

Los cuerpos de madre e hija fueron velados en los velatorios del DIF de Cuautitlán México , en donde los ataúdes exhibían sus imágenes, rodeados por sus seres queridos que no podían contener el dolor. Posteriormente, los restos fueron trasladados a la catedral local y posteriormente al panteón municipal, en donde recibieron sepultura.

¿Quiénes eran Teresita de Jesús y Sindy?

Teresita y Sindy fueron asesinadas al interior de su departamento, ubicado en la colonia San Francisco Cascatitla. Teresita de Jesús enfrentaba una dura batalla de salud: había perdido ambas piernas, pero, según sus familiares, nunca perdió el ánimo ni las ganas de ayudar.

“Era una persona digna de admiración, muy positiva y entusiasta”, relató Rosario Medrano, familiar de las víctimas, al recordar a Teresita con respeto y cariño.

¿Qué se sabe del presunto responsable del doble feminicidio en Cuautitlán?

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que continúa con las investigaciones para detener a Erik Antonio “N”, pareja sentimental de Sindy y principal sospechoso del doble feminicidio. De acuerdo con las primeras indagatorias, habría utilizado una llave española para cometer el crimen.

“Exigimos justicia para que sea detenido y juzgado conforme a la ley”, declaró Rafael Tavera, familiar de las víctimas, quien también subrayó la vulnerabilidad de Teresita: “mi hermana era una persona con discapacidad; no se vale la forma en la que la trataron”.

¿Qué pasará con los hijos de Sindy?

Los hijos de Sindy, Camila, de 3 años, y Damián, de 5, quedaron bajo la custodia temporal de familiares, mientras se define su situación legal y se garantiza su protección.

La familia insiste en que se esclarezcan todos los detalles del crimen, incluyendo si hubo más personas involucradas: “queremos saber la verdad completa, ni de más ni de menos”, señalaron.

Este caso enciende nuevamente las alarmas acerca de la violencia feminicida en México ; ¿qué más falta para garantizar justicia y protección real a las mujeres y a la niñez que queda en el abandono tras estos crímenes?

Gobierno Federal planea implementar estrategia para reducir feminicidios en México

Tags relacionados
Estado de México Violencia en México Feminicidios en México

Videos