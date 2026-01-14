Doble feminicidio en Cuautitlán: matan a mujer y su hija; niña de 3 años fue robada

Un doble feminicidio se registró este martes 13 de enero de 2026 en el Estado de México. Una mujer de 52 años y su hija de 25 fueron asesinadas al interior de un departamento en el municipio de Cuautitlán .

Los hechos ocurrieron en un domicilio ubicado en la colonia San Francisco Cascantitla. La mujer de 52 años tenía una enfermedad, por lo que permanecía en una silla de ruedas.

Localizan a hijo de víctima de feminicidio en Cuautitlán

Cuando las autoridades llegaron al lugar, en el interior del departamento se localizó a un niño llorando y quien es hijo de la víctima de 25 años de edad.

Una pequeña de tres años fue sustraída del domicilio y también pertenencias de las víctimas. Al lugar arribaron peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) para levantar los cuerpos e iniciar las investigaciones.

Las autoridades ministeriales trabajan en la búsqueda de la menor y también en la identificación del autor de este doble feminicidio.

Mujer fue asesinada por su sobrina en Cuautitlán

En Cuautitlán Izcalli se registró fue el feminicidio de Elsa Livier Sánchez Víquez, mujer de 52 años, reportada como desaparecida y quien fue encontrada sin vida el 10 de julio de 2025, en un canal de aguas negras.

Fue el 5 de junio de 2025, cuando la familia de Elsa Livier dejó de tener contacto con ella. Su padre, Mario Eduardo, denunció la desaparición, por lo que se emitió la ficha de búsqueda, mientras que en redes sociales amigos y familiares pidieron ayuda para encontrarla.

Las primeras versiones indican que su sobrina, Dayra Abril “N”, y el esposo de esta, Moisés “N”, fueron detenidos como los presuntos responsables de matarla tras el robo de unas joyas.

En audiencia de formulación de imputación por cumplimiento de orden de aprehensión, se les dictó prisión preventiva oficiosa al ser investigados por su probable intervención en el delito de desaparición cometida por particulares y el 15 de julio del año pasado fueron vinculados a proceso.