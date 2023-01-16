Detención de Matteo Messina: ¿Cuál es la historia de Cosa Nostra?

Este lunes 16 de enero de 2023, se dio la detención de Matteo Messina Denaro, el jefe de la mafia más buscado de Italia y considerado la cabeza de la Cosa Nostra, la mafia de Sicilia, al sur del país, después de 30 años prófugo, pero, ¿qué es y cuál es su origen?

Las primeras informaciones apuntan a que Matteo Messina, de 60 años, fue detenido mientras desayunaba en un bar de Palermo antes de entrar en una clínica privada en la que se estaba sometiendo a alguna terapia, según ha explicado el comandante de los carabinieri, Pasquale Angelosanto.

¿Quién es Matteo Messina?

Matteo Messina se encontraba fugitivo desde hace 30 años, conocido con los apodos de “U siccu” (el delgado en dialecto siciliano) o “Diabolik” porque le gustaba el ladrón del cómic, nació en la localidad siciliana de Castelvetrano.

Comenzó en el mundo de la mafia desde que nació, pues su padre ya era jefe de la mafia de Trapani. Fue así que escaló puestos en Cosa Nostra. La organización está formada por diferentes familias que se constituyen jerárquicamente en rangos.

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¿Cómo surgió Cosa Nostra?

La Cosa Nostra es el grupo mafioso representado en las famosas películas de "El Padrino", surgido a mediados del siglo XIX. El origen de la mafia se dio aproximadamente en 1861, cuando los médicos británicos se dieron cuenta de que el limón servía como remedio natural para prevenir el escorbuto, enfermedad que causaba muchas muertes.

Sin embargo, el limón, sensible a las heladas, solo se podía cultivar en zonas cálidas como Sicilia, por lo que se convirtió en un alimento de lujo y su precio se disparó. La Cosa Nostra nació cuando los dueños de las fincas contrataron a hombres vigilantes para proteger el alimento; dando paso a uno de las asociaciones criminales más peligrosas del mundo.

Cosa Nostra acumuló bastante poder vendiendo alcohol en los años que era prohibido, durante la década de 1920. Se le adjudican crímenes como secuestros, torturas, asesinatos, atentados, vertido ilegal de desechos, lavado de dinero, tráfico de drogas, entre otros.