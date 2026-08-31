Caen “El Comandante RH” y “El Chino” ligados al CJNG acusadas de secuestrar a dueño de billar en Puebla

Tres hombres fueron detenidos durante distintos operativos realizados en la zona metropolitana de Puebla. Las autoridades los identificaron como Giovanny N., “El Comandante RH”, de 21 años; Aldair N., de 25; y Leonel N., “El Chino”, de 49. Los tres son señalados como presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En Coronango fueron capturados Giovanny N. y Aldair N. durante una intervención en la que, de acuerdo con las autoridades, hubo una agresión contra los elementos de seguridad.

¿Qué les aseguraron durante los operativos?

En Coronango fueron asegurados un arma de fuego, cartuchos de distintos calibres, sustancias con características de droga y dos motocicletas.

Mientras tanto, en Puebla capital fue detenido “El Chino”, quien, según las autoridades, cuenta con antecedentes por delitos contra la salud y robo. Al momento de su captura llevaba envoltorios con posible droga, municiones, dinero en efectivo y una motocicleta con reporte de robo.

🚨 Como resultado de acciones coordinadas en la zona metropolitana, @SEMAR_mx, la Secretaría de Seguridad Pública y @FiscaliaPuebla lograron la captura de tres presuntos integrantes del grupo delictivo “CJNG”.



📍 En Coronango fueron detenidos Giovanny N., alias “El Comandante… pic.twitter.com/3xmB3mFwPq — Secretaría de Seguridad Pública (@SSPGobPue) August 31, 2026

¿Qué delitos investigan contra “El Comandante RH” y “El Chino”?

El intercambio de información entre las corporaciones permitió establecer, según la investigación, que “El Comandante RH” y “El Chino” estarían relacionados con varios hechos violentos.

Entre ellos se encuentra el secuestro del dueño de un billar en Coronango, además de otros casos similares registrados en Puebla.

También son señalados presuntamente por el robo de un vehículo en Amozoc y un doble homicidio ocurrido en San Matías Tlalancaleca.

Las investigaciones continúan para determinar su posible participación en estos hechos.

Los operativos fueron realizados de manera coordinada por la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla y la Fiscalía General del Estado (FGE).

Las autoridades estatales y federales mantienen operativos en la zona metropolitana como parte de las acciones para ubicar a personas relacionadas con actividades delictivas.

