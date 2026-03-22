Caos en CU: reventa de boletos para el Pumas vs América y riña deja decenas de detenidos

Como ya es costumbre en cada partido clásico de la Liga MX, hubo violencia y fraudes. Esta vez se informó de 21 personas detenidas, tras reventa de boletos, utilizar boletos falsos y una riña entre aficionados previo al partido Pumas vs América en el Estadio Olímpico Universitario, en la alcaldía Coyoacán de la Ciudad de México.

El problema comenzó cuando varias personas intentaron ingresar con boletos falsos, lo que provocó retrasos, empujones y un congestionamiento considerable en las entradas. La situación obligó a activar protocolos de seguridad para evitar mayores riesgos.

¿Qué pasó en los accesos del Estadio Olímpico Universitario?

De acuerdo con los reportes, el intento de acceso con boletos falsos generó un cuello de botella en las puertas principales del inmueble. Aficionados denunciaron desorganización momentánea mientras se verificaban los tickets.

Con apoyo de elementos de seguridad, se implementó un operativo para controlar la situación. Tras varios minutos de tensión, el flujo de personas se normalizó y los asistentes pudieron ingresar al estadio sin mayores complicaciones.

¿Cuántos detenidos hubo en el Pumas vs América?

Como parte del operativo “Estadio Seguro”, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) realizaron diversas detenciones durante el evento deportivo. En total, 21 personas fueron detenidas:



16 personas por presunta reventa de boletos

5 personas por participar en una riña

Entre los detenidos por reventa se encontraban tres mujeres y 13 hombres, incluidos tres menores de edad. A estas personas se les aseguraron boletos que aparentemente ofrecían a un precio más alto que el oficial.

Además, se informó que al menos cuatro de los detenidos ya habían sido presentados anteriormente ante el Juez Cívico por la misma falta, lo que apunta a una posible reincidencia en este tipo de prácticas.

Riña en los accesos al Estadio Olímpico en CU

Durante los recorridos de vigilancia, policías detectaron a cinco hombres involucrados en una pelea cerca de uno de los accesos al estadio. Al intervenir, los oficiales realizaron revisiones de seguridad y a uno de los implicados le encontraron un cuchillo de aproximadamente 15 centímetros de largo, lo que elevó el nivel de riesgo del incidente.

Los cinco sujetos fueron detenidos y puestos a disposición de un Juez Cívico, quien determinará las sanciones correspondientes.