¿Qué pasará con ‘Lady Pepitas’? Estaba en horario laboral cuando discriminó a oficial en estadio en CU

El caso de Lady Pepitas, como fue apodada en redes sociales una mujer por discriminar a una oficial de la Ciudad de México (CDMX), dio un giro nuevo tras confirmarse que sí es funcionaria de la Fiscalía General de Justicia capitalina y que abandonó su lugar de trabajo en horario laboral cuando ocurrieron los hechos.

La mujer fue grabada en el momento en que discrimina a una oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) afuera del Estado Olímpico Universitario en CU, al sur de la capital, al parecer al término del partido entre Pumas y Cruz Azul.

"De acuerdo con la información recabada hasta el momento, la persona involucrada es una servidora pública adscrita a la institución. Por ello, se abrió un caso para investigar y esclarecer lo ocurrido", informó la fiscalía capitalina.

¿Qué se sabe de ¿Lady Pepitas' y el video discriminando en estadio en CU?

En la grabación se escucha a la trabajadora de la Fiscalía de la CDMX expresar a la oficial: “¡No me hables de tú porque no somos iguales! Yo sí fui a la escuela, eh… a ustedes los quitaron de vender pepitas”.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que los hechos ocurrieron cuando personal de seguridad privada pidió el apoyo a los Policías Auxiliares para retirar a dos aficionados en aparente estado de ebriedad que agredían a otros asistentes, entre ellos dos con discapacidad auditiva.

Los policías escoltaron a las personas a la salida del estadio cuando, la mujer que aparece en el video y que, al parecer, es familiar de los aficionados, se comportó de forma agresiva y lanzó algunas palabras discriminatorias a una de las oficiales.

De los hechos tomó conocimiento la Dirección de Inspección Policial de la PA, así como personal de la Dirección General de Asuntos Internos de la SSC para el acompañamiento de la oficial que presente su denuncia formal ante las autoridades ministeriales y el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México (COPRED).

Identifican a 'Lady Pepitas', mujer que discriminó a oficial de CDMX

Azteca Noticias confirmó que la funcionaria que aparece en el video se llama Verónica Cecilia y, de acuerdo con el Sistema de Declaraciones de CDMX, es funcionaria en la Fiscalía de Investigación en la alcaldía Benito Juarez como Ministerio Público Auxiliar desde el 1de diciembre de 2023.

El documento indica que su puesto es Enlace "B" u Homólogo (A) en 2025. La información refuere que estudió la Licenciatura en Derecho en el Centro Universitario de América, pero sin documento que acredite que cuenta con la cédula profesional.

Al consultar en el Registro Nacional de Profesionistas, el sistema arroja que "no se encontró información para los criterios de búsqueda especificados", con los datos de la funcionaria.

'Lady Pepitas' dejó su jornada de trabajo

Adriana Greaves, titular del área de Asuntos Internos de la Fiscalía General de Justicia de CDMX, dio a conocer detalles clave que se suman a la investigación que se inició contra la servidora pública.

En un video donde se muestra a la coordinadora de Asuntos Internos, se reconoció que se cometieron actos de discriminación por parte de la servidora pública Verónica Cecilia el fin de semana pasado en el evento deportivo en la alcaldía Coyoacán.

Al parecer, refirió Adriana Greaves, la servidora pública señalada y su familia, han sido víctima de un delito, pero no se precisó cuál, por lo que indicó que están en su derecho de presentar la denuncia y que se investigue.

No obstante, puntualizó que "esto no la excluye de la responsabilidad administrativa o disciplinaria por sus comentarios discriminatorios o por haber utilizado el uniforme institucional indebidamente y por haber abandonado su lugar de trabajo en horario laboral".