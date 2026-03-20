Fiscalía de la CDMX suspende de su cargo temporalmente a funcionaria pública conocida como “Lady Pepitas” tras vídeo en CU

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México determinó la suspensión temporal de una funcionaria pública conocida como “Lady Pepitas”, tras la difusión de un video viral grabado el pasado 15 de marzo de 2026 en el Estadio Olímpico Universitario.

La separan de su cargo por video viral en CU

La FGJCDX determinó la suspensión temporal de una servidora pública, luego de la difusión de un video en redes sociales relacionado con un incidente ocurrido el pasao 15 de marzo de 2026 afuera de CU en la alcalsía Coyoacán.

De acuerdo con la institución, la medida fue notificada personalmente este 20 de marzo, tras considerar que las conductas atribuidas podrían afectar la imagen institucional y constituir un posible abandono del servicio durante su horario laboral.

📝La Fiscalía CDMX determinó suspender temporalmente de su cargo a una servidora pública vinculada con hechos difundidos mediante redes sociales el pasado 15 de marzo de 2026.



La servidora pública será sujeta al procedimiento disciplinario ante el Consejo de Asuntos Internos,… pic.twitter.com/jwhjiHooWe — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) March 20, 2026

¿Qué pasó en el estadio de CU?

Según lo informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, los hechos ocurrieron presuntamente al término del partido entre Pumas y Cruz Azul, cuando personal de seguridad privada solicitó el apoyo de policías auxiliares que participaban en el operativo “Estadio Seguro”.

Cuando los uniformados acudieron para retirar a dos aficionados que, aparentemente se encontraban en estado de ebriedad y que previamente habría agredido a otras personas, entre ellas un aficionado con discapacidad auditiva.

No mms , está "damita" es una digna representante de @FiscaliaCDMX

y @BerthaAlcalde..



"a mi no me hables de tú, yo si estudie, a ti te sacaron de quitar a las que vende pepitas " le dice a una oficial de la policía bancaria e industrial. pic.twitter.com/29kQOIOoTM — Salem The Cat (@HalloweenSalem2) March 15, 2026

En el video se observa a una mujer que portaba una chamarra con la sinsignias de la Fiscalía mientras discute con una policía auxiliar. Durante el altercado, la señalada lanza comentarios con la intención de denigrar a la uniformada.

“¡No me hables de tú porque no somos iguales! Yo sí fui a la escuela, eh… a ustedes los quitaron de vender pepitas”, mencionó la funcionaria publica de la Fiscalia de la CDMX.

La SSC comenzó la investigación contra la funcionaria

Tras la difusión del video, la dependencia informó que la Unidad de Asuntos Internos inició una investigación administrativa en contra de la mujer para determinar responsabilidades y, en su caso, aplicar sanciones.

Actualmente, la persona involucrada será sujeta al procedimiento disciplinario ante el Consejo de Asuntos Internos, instancia que determinará si existe responsabilidad administrativa y, en su caso, las sanciones correspondientes conforme a la gravedad de los hechos, las cuales pueden incluir desde amonestación hasta destitución del cargo.