Era operador financiero del Cártel del Golfo y fue detenido por una enorme red de huachicol; así cayó “bebo”

La detención de Jesús Manuel “N”, alias “Bebo”, y el aseguramiento de alrededor de 500 mil litros de combustible forman parte de un operativo federal contra una presunta red de contrabando de hidrocarburos en Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas.

El despliegue dejó tres personas detenidas y el aseguramiento de 13 inmuebles, dos aeronaves, decenas de vehículos y equipo utilizado para el almacenamiento y traslado de combustible.

De acuerdo con la información difundida por las autoridades, “Bebo” es identificado como operador financiero de la facción “Metros” del Cártel del Golfo y está vinculado con una red dedicada al contrabando de hidrocarburos.

El detenido cuenta con una orden de aprehensión por delincuencia organizada, en la modalidad de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Operativo contra el contrabando de hidrocarburos en tres estados

Las acciones se realizaron en Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas, donde fueron detenidas tres personas, entre ellas Jesús Manuel “N”.

El operativo también permitió asegurar 13 inmuebles, dos aeronaves y 50 vehículos, además de una cantidad importante de unidades y equipo relacionado con el manejo de combustible.

Entre los objetos decomisados se encuentran 107 remolques tipo cisterna, 84 tractocamiones y 49 camiones recolectores, así como 11 bombas despachadoras y cuatro tanques.

Derivado de trabajos de inteligencia militar, elementos de las Fuerzas Especiales de @Defensamx1, @GN_MEXICO_ y @FGRMexico realizaron 19 cateos en Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas, donde detuvieron a tres personas, entre ellas Jesús Manuel “N”, alias “Bebo”, identificado como… pic.twitter.com/QFcwlDqpMu — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) September 27, 2026

A estos aseguramientos se suman alrededor de 500 mil litros de combustible, uno de los principales resultados del despliegue contra la presunta red dedicada al contrabando de hidrocarburos

¿Qué más aseguraron durante los operativos?

El decomiso también incluyó drogas, cartuchos, motocicletas y dinero en efectivo; entre los objetos asegurados se encuentran 1.3 kilogramos de metanfetamina, 219 cartuchos y siete motocicletas.

Los tres detenidos y los bienes asegurados quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), en instalaciones ubicadas en Chihuahua, Reynosa, Tamaulipas, y Escobedo, Nuevo León.

Las autoridades continuarán con las investigaciones para determinar la situación jurídica de las personas detenidas.