¡Cae jefe de la Policía! Detienen a Cleofas “N” tras cateos en Emiliano Zapata, Tabasco: ¿de qué se le acusa?

La detención del director de Seguridad Pública de Emiliano Zapata, Tabasco, se confirmó este viernes luego de una serie de cateos realizados en distintos inmuebles del municipio. La Fiscalía General del Estado de Tabasco, informó que los operativos derivaron en la captura de varias personas, entre ellas Cleofas “N”, quien se desempeñaba como titular de la corporación policial local.

De acuerdo con el comunicado oficial, las acciones se llevaron a cabo en coordinación con la Fuerza Interinstitucional de Reacción Táctica Olmeca. Sin embargo, la autoridad ministerial no precisó cuántos inmuebles fueron intervenidos, cuántas personas fueron detenidas en total ni cuáles fueron los indicios asegurados durante las diligencias.

¿De qué acusan a Cleofas “N” en Tabasco?

Hasta ahora, la Fiscalía General del Estado de Tabasco no ha informado de manera específica cuáles son los delitos que se le atribuyen a Cleofas “N”, ni ha detallado si existe alguna línea de investigación relacionada con posibles vínculos con grupos delictivos.

El comunicado de la dependencia se limita a confirmar que el titular de Seguridad Pública municipal se encuentra entre las personas detenidas como resultado de los cateos realizados en Emiliano Zapata.

#URGENTE | La @FiscaliaTabasco realizó cateos en inmuebles del municipio de Emiliano Zapata, mismos que resultaron en la detención del director de Seguridad Pública, Cleofas "N". La acción reabre el debate de mandos locales que tendrían vínculos con el crimen organizado en varias zonas de #México. https://t.co/RBUvgypFz2 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 23, 2026

Fiscalía de Tabasco promete informar sobre las investigaciones

En su posicionamiento, la Fiscalía estatal reiteró su compromiso con la procuración de justicia y la aplicación del derecho, sin ofrecer por ahora mayores detalles sobre el caso.

Se espera que, conforme avance el procedimiento, las autoridades proporcionen información adicional sobre los motivos de los cateos, los posibles delitos investigados y la situación legal de las personas detenidas.