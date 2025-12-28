Caen criminales con armas y drogas regalando juguetes en Guadalupe, Nuevo León

En emergencia, bajo alerta y mediante un intenso operativo, autoridades estatales y municipales actuaron HOY 28 de diciembre en Guadalupe, Nuevo León , donde criminales fueron detenidos mientras se encontraban regalando juguetes en la vía pública por las Fiestas de Navidad y Año Nuevo.

El despliegue se activó tras detectar actividades irregulares relacionadas con estos criminales, lo que derivó en la captura de varios detenidos en el sitio.

Intenso operativo en Guadalupe, Nuevo León, derivó en detenidos mientras criminales estaban regalando juguetes

De acuerdo con información oficial, el operativo se concentró en calles de la colonia Escamilla, en Guadalupe, Nuevo León , donde fuerzas de seguridad lograron ubicar a los criminales que estaban regalando juguetes con características bélicas.

En el lugar, cuatro personas fueron detenidos como parte de la intervención coordinada, la cual se desarrolló bajo protocolos de seguridad para proteger a la población.

El intenso operativo incluyó la participación de Fuerza Civil, Defensa Nacional, Guardia Nacional y Policía Municipal de Guadalupe, Nuevo León, quienes establecieron cercos y patrullajes tras identificar una camioneta vinculada a un hecho delictivo previo.

Al notar la presencia de las autoridades, los criminales, que continuaban regalando juguetes, abordaron el vehículo e intentaron retirarse del punto, pero fueron detenidos minutos después.

Qué aseguraron las autoridades tras detener a criminales que regalaban juguetes en Guadalupe

Durante la revisión de la unidad, los agentes aseguraron diversas dosis de presunta marihuana, armas de fuego, cartuchos útiles, teléfonos celulares, básculas digitales y varias cajas de juguetes.

Todo el material quedó a disposición de la autoridad competente en Nuevo León , junto con los detenidos, para el seguimiento legal correspondiente. Las autoridades precisaron que los criminales no contaban con autorización para estar regalando juguetes en ese contexto.

En cuanto a la identidad, se informó que los detenidos son cuatro hombres de distintas edades y entidades de origen, quienes quedaron bajo custodia para continuar con las investigaciones en Guadalupe, Nuevo León.

Las indagatorias preliminares señalan que los criminales podrían estar relacionados con hechos de alto impacto registrados durante diciembre en el municipio.

Finalmente, las autoridades confirmaron que el intenso operativo y la alerta se mantendrán en Guadalupe, Nuevo León , como medida preventiva. Los detenidos permanecerán a disposición del Ministerio Público, mientras continúan las acciones para inhibir la presencia de criminales y evitar prácticas irregulares como regalando juguetes en espacios públicos del estado.