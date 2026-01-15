Detienen a dos por presuntos actos de canibalismo en Tabasco

El titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Tabasco , Óscar Tonatiuh Vázquez Landeros, informó sobre la detención de dos personas presuntamente vinculadas con hechos de extrema violencia, luego del análisis de un video de canibalismo que comenzó a circular en redes sociales desde junio de 2025 y que generó una fuerte indignación social. Las imágenes, cuya difusión provocó alarma entre la población, detonaron una investigación que continúa en desarrollo y que no se limita únicamente a los dos detenidos.

El fiscal general del estado, explicó que las indagatorias se mantienen abiertas y avanzan por diversas líneas de investigación. De acuerdo con el funcionario, al menos cinco personas más estarían presuntamente relacionadas con estos hechos y actualmente se encuentran prófugas.

Investigaciones en curso y órdenes de aprehensión por el caso de canibalismo

Vázquez Landeros detalló que se han obtenido órdenes de aprehensión contra otros sujetos por distintos delitos relacionados con estos hechos violentos , aunque aclaró que los detalles específicos se darán a conocer conforme avance el proceso legal.

#Local| 📌🗣️🚨👮‍♀️La @FGETabasco detuvo a dos "caníbales". Se trata de personas que fueron detectadas a través de un vídeo comiendo restos humanos. pic.twitter.com/59oB34Xr3g — EL EDÉN MX 2.0 (@eledenmx20) January 14, 2026

El fiscal evitó precisar los cargos que enfrentan las dos personas detenidas, argumentando que hacerlo podría entorpecer las investigaciones en curso.

La FGE de Tabasco reiteró que este tipo de delitos no quedarán impunes y que se agotarán todas las líneas de investigación necesarias para esclarecer los hechos, identificar a todos los involucrados y llevarlos ante la justicia.

Es importante recordar que en agosto de 2025, también detuvieron a "El Chiquilin" de 16 años, presunto líder de una célula criminal en Chontalpa, luego de descubrir que el ritual de iniciación era comer carne humana.

Posible sanción para los implicados en hechos de extrema violencia

De confirmarse la responsabilidad penal de los detenidos y de los presuntos prófugos, estos podrían enfrentar penas severas conforme al Código Penal del estado. Dependiendo de los delitos que se les imputen —como homicidio calificado, asociación delictuosa u otros actos de violencia extrema — las sanciones podrían incluir décadas de prisión, además de multas y la reparación del daño a las víctimas.