La Barredora: Caen 4 por asesinar a policías que se negaron a delinquir

Tres funcionarios de seguridad pública municipal y una mujer más fueron detenidos en Puebla al estar presuntamente vinculados con el homicidio de dos policías municipales y con el grupo criminal La Barredora , del cual Hernán “N”, exsecretario de Seguridad de Tabasco , ha sido señalado como el líder.

Se trata de Hugo “N”, Atanacio “N” y Rocío “N”, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Puebla, así como de otra mujer de nombre Ana Belem “N”.

El 1 de marzo de 2025, los cuatro presuntamente llegaron en dos vehículos a un inmueble ubicado en la colonia Del Valle, en la ciudad de Puebla, donde habrían matado a dos policías municipales a balazos con armas largas, presuntamente como represalia por negarse a colaborar en actividades delictivas.

Las y los detenidos serán puestos a disposición del Juez de Control como probables responsables del delito de homicidio calificado, asimismo, deberán responder por cualquier otro hecho delictivo que se determine durante la investigación.

Detenidos serían integrantes del grupo La Cofradía

La Fiscalía General del Estado de Puebla informó este viernes 9 de enero de 2026 que las indagatorias arrojan que estas personas presuntamente formaban parte de la organización delictiva denominada La Cofradía, desde la cual mantenían control y comunicación directa con el grupo criminal La Barredora.

De acuerdo con las investigaciones, los servidores públicos presuntamente brindaban protección a dicha célula delictiva y filtraban información sobre movimientos y operativos de las autoridades, aprovechando su conocimiento interno de las acciones de seguridad para evitar su detención.

Luego de un operativo de autoridades de los tres órdenes de gobierno y en cumplimiento de un mandato judicial, fueron detenidos los tres servidores públicos en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Puebla, en tanto que Ana Belem N., fue detenida en otro punto de la ciudad.

En el operativo participaron la Fiscalía General del Estado de Puebla, con el apoyo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), la Secretaría de Marina (SEMAR) y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE).