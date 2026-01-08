Balazos, persecución y choque: así cayó la banda “Los Locos Adams”

La noche del 6 de enero se vivió una persecución digna de película en carreteras de Tlaxcala, luego de que autoridades lograran detener a tres presuntos integrantes de la banda “Los Locos Adams”, señalada por el robo de vehículos en la región centro del país.

Todo comenzó cuando el C5 de Puebla lanzó una alerta tras el reporte del robo de un automóvil Aveo en el municipio de Amozoc. Gracias al monitoreo en tiempo real, el vehículo fue detectado justo cuando cruzaba hacia territorio tlaxcalteca, lo que permitió activar un operativo coordinado entre autoridades de Puebla y Tlaxcala.

Cámaras del C5i siguieron el auto robado en Tlaxcala

El C5i de Tlaxcala tomó el control del seguimiento mediante cámaras de videovigilancia, logrando ubicar la unidad en el municipio de Xaloztoc. Fue ahí donde todo se salió de control.

Al verse descubiertos, los ocupantes del vehículo robado intentaron huir a toda velocidad. Durante la persecución, los presuntos delincuentes abrieron fuego contra los policías, lo que obligó a elementos de la Policía Estatal, así como policías municipales de Xaloztoc y Apizaco, a reforzar el operativo.

Cierres viales y persecución en carreteras de Puebla y Tlaxcala

Debido al alto riesgo, las autoridades implementaron cierres viales en la autopista Cuapiaxtla–Cuacnopalan y en la carretera federal México–Veracruz, para evitar que civiles quedaran en medio del enfrentamiento.

La persecución terminó en la comunidad de Santa María Texcalac, donde el conductor del vehículo robado perdió el control y se estrelló contra un muro de contención. Tras el choque, los policías lograron asegurar a dos hombres y una mujer.

Uno de los detenidos tuvo que ser atendido por paramédicos, ya que presentaba lesiones en la cabeza provocadas por el impacto.

Quiénes son los detenidos y qué se les aseguró

Los presuntos delincuentes fueron identificados como Samuel “N”, de 34 años, originario de Villahermosa , Tabasco; Karina “N”, de 27 años, y Jesús “N”, de 29 años, ambos originarios de Puebla. Según las autoridades, los tres se identificaron como miembros de la banda “Los Locos Adams”.

Durante la detención, los policías les aseguraron un arma de fuego con 13 cartuchos útiles, un inhibidor de señal, así como una réplica de pistola, objetos comúnmente utilizados para el robo de vehículos.

Todo lo decomisado, junto con los detenidos, fue puesto a disposición del Ministerio Público, donde permanecerán mientras se define su situación legal. En caso de que se confirme su responsabilidad, podrían enfrentar penas conforme a la ley.

