Capturan a “El Ratón": Ligado a asesinato en una taquería en Amozoc y su conexión con la “Familia Michoacana”

En una acción judicial trascendente para la seguridad de la región, las autoridades poblanas han logrado la aprehensión de un sujeto identificado como Pablo N., conocido bajo el alias de "El Ratón" .

Capturan a "El Ratón", por asalto violento en Amozoc que dejó un muerto

Este individuo es señalado como el presunto responsable de un asalto violento que derivó en tragedia dentro de un establecimiento de comida en el municipio de Amozoc. La confirmación de su captura tuvo lugar este 23 de enero de 2026, vinculándolo directamente con los sucesos de sangre ocurridos hace apenas unos días en la localidad.

Los antecedentes del caso se remontan a la noche del pasado 10 de enero, cuando la calma de una taquería local se vio interrumpida por la incursión de un hombre armado. Según los reportes oficiales emitidos por la Fiscalía de Puebla, el sospechoso ingresó al local con el objetivo de sustraer los objetos de valor de quienes se encontraban cenando en el sitio.

VIDEO: Así fue el asalto en taquería de Amozoc, Puebla

🚨 Así ocurrió el asalto a mano armada en la taquería "El Asadito", ubicada en la Carretera Federal Puebla–Tehuacán, esquina con Juárez, en el Barrio de Santiago, Amozoc.



Uno de los clientes intentó enfrentar a uno de los delincuentes y fue asesinado a tiros.🔴



Los tres sujetos… pic.twitter.com/aYbFxETSsK — TraficoPuebla (@Trafico_Puebla) January 10, 2026

Durante el despliegue del robo, la situación escaló rápidamente hacia la violencia extrema cuando el agresor encaró de forma personal a uno de los presentes.

En un acto de brutalidad, el atacante utilizó su arma de fuego para disparar a muy poca distancia contra el cliente. El impacto resultó fatal de manera instantánea, dejando el cuerpo de la víctima sin vida sobre el suelo del negocio.

El ataque armado en taquería involucró disparos que resultaron en una víctima fatal y un herido

No obstante, el saldo de agresiones no terminó ahí. Los disparos alcanzaron a una segunda persona que se hallaba dentro de las instalaciones, quien resultó herida por los proyectiles. Este hombre, que se encontraba en el sitio al momento de la irrupción armada, fue catalogado como una víctima colateral de la conducta delictiva desplegada por el asaltante.

Tras el intercambio de fuego y habiendo herido a los presentes, el victimario aprovechó el caos y el pánico generalizado entre la clientela para abandonar el recinto.

Su huida fue facilitada por las características del entorno urbano circundante, lo que le permitió evadir la justicia de forma momentánea tras cometer los crímenes mencionados. Sin embargo, las labores de rastreo e inteligencia de las corporaciones de seguridad permitieron dar con su paradero y concretar su arresto esta semana.

Investigaciones vinculan a 'El Ratón' con la célula operativa de la Familia Michoacana en Puebla

Las investigaciones que sustentan este caso sugieren que Pablo N. no operaba de manera independiente. Los datos recabados por los peritos y agentes ministeriales indican que "El Ratón" posee nexos con una estructura criminal de mayor escala, específicamente una célula operativa de la "Familia Michoacana" . Este grupo delictivo es reconocido por mantener operaciones constantes en esta zona geográfica, lo que agrava la relevancia de la detención efectuada.

Por el momento, el acusado ha sido trasladado y puesto bajo la custodia de los órganos judiciales competentes. Será en las próximas audiencias y mediante el seguimiento del proceso legal vigente donde se defina su condición jurídica frente a los cargos de homicidio, lesiones y robo calificado que se le imputan por el ataque armado en el municipio poblano.

