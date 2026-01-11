Asalto sangriento en taquería de Amozoc, Puebla: Delincuentes matan a cliente a balazos

Un grupo de sujetos con arma de fuego entraron a una taquería en Puebla para cometer un asalto durante la madrugada del sábado 10 de enero de 2026 y disparó contra dos clientes, con lo que dejó un saldo fatal de un muerto y un lesionado.

La agresión sucedió en el municipio de Amozoc , alrededor de la 01:00 horas en la taquería El Asadito, en la carretera federal Puebla-Tehuacán, en el barrio de Santiago de Amozoc. Los agresores, tres hombres con cubrebocas y sudaderas, entraron de pronto en el negocio.

Así captaron el robo y balacera en una taquería en Amozoc, Puebla

Uno de los sujetos entró a donde estaban los comensales para quitarles los teléfonos celulares, el segundo entró a la bodega y el tercero amenazó a los demás con un arma de fuego.

Una cámara de vigilancia de la taquería captó el momento del robo. Las imágenes muestran que, cuando los ladrones se retiraban tras llevarse el botín, uno de ellos discutió con uno de los clientes que agredió con una cachetada. Después el comensal trató de responder al golpe, pero el ladrón le disparó en varias ocasiones.

🚨 Así ocurrió el asalto a mano armada en la taquería "El Asadito", ubicada en la Carretera Federal Puebla–Tehuacán, esquina con Juárez, en el Barrio de Santiago, Amozoc.



Uno de los clientes intentó enfrentar a uno de los delincuentes y fue asesinado a tiros.🔴



Los tres sujetos… pic.twitter.com/aYbFxETSsK — TraficoPuebla (@Trafico_Puebla) January 10, 2026

Debido a los disparos, las balas alcanzaron a su acompañante, por lo cual requirió atención médica. Las autoridades confirmaron la muerte de un hombre de entre 35 a 40 años de edad por una lesión del lado izquierdo del pecho.

Operativo en la Puebla-Tehuacán: Policía y Fiscalía buscan a los responsables

Agentes de la Policía Estatal, Municipal y corporaciones federales se movilizaron rápidamente tras el reporte. La autoridad local notificó el asesinato al Ministerio Público. Personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla llegó para iniciar las pesquisas correspondientes.

Elementos de la Coordinación General Especializada en Investigación de Homicidios Dolosos y peritos iniciaron las diligencias. Registraron al hombre asesinado como desconocido. Solo detallaron su vestimenta: chamarra de mezclilla color azul, camisa manga larga color vino con detalles en blanco, playera blanca de manga corta, playera deportiva azul con negro, cinturón negro con hebilla metálica, pantalón azul, calcetines azules, zapatos negros y bóxer gris.

Los peritos recolectaron seis elementos balísticos: cuatro casquillos y dos elementos deformados.

