Investigan al alumno del IPN que habría vendido fotos íntimas de compañeras hechas con IA

Conmoción en un plantel del Instituto Politécnico Nacional (IPN) por el caso de un alumno, identificado como Diego "N", quien es investigado por presuntamente vender fotos íntimas de al menos ocho compañeras, las cuales además habrían sido elaboradas con herramientas de inteligencia artificial.

A través de redes sociales, la comunidad de la Escuela Superior de Comercio y Administración (ESCA), en Santo Tomás, se unió para difundir públicamente la denuncia, pues el caso ya está abierto en la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, oficina que emitió un comunicado este viernes 13 de octubre para informar sobre el apoyo a las alumnas afectadas.

Según comunicó la dependencia de justicia, se llegó al acuerdo de que se realicen entrevistas a todas las víctimas y que la Policía Cibernética lleve a cabo una "exhaustiva revisión de imágenes que se encuentren en dispositivos móviles del investigado", además de compartir el caso con la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales, con el objetivo de que brinden protección a las jóvenes.

¿Qué pasó en el IPN con el alumno que habría vendido fotos íntimas hechas con IA?

Según informa la comunidad del IPN en redes sociales, Diego "N" habría utilizado fotografías de redes sociales de sus compañeras del ESCA para después modificarlas y simular que estaban desnudas, todo esto mediante una aplicación que utiliza inteligencia artificial y con el objetivo de venderlas.

"Diego 'N' tenía en su posesión una tableta digital iPad, la cual contenía la compilación, manipulación, venta, y difusión de fotografías íntimas reales y manipuladas con inteligencia artificial de al menos 1000 mujeres", señala la cuenta de difusión en Instagram @asamblea_justicia_digital_ipn, quienes confirmaron que las autoridades escolares dieron parte al Ministerio Público de la Ciudad de México.

La #FiscaliaCDMX brinda atención a alumnas del @IPN_MX por la posible comisión de delitos relacionados con la Ley Olimpia pic.twitter.com/qVlY7T4HU1 — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) October 13, 2023

Fiscalía de la CDMX da seguimiento al tema de Diego "N", señalado por vender fotos íntimas falsas

En el reciente comunicado compartido por la Fiscalía, aseguran que se llevarán a cabo reuniones de seguimiento por la investigación y que se escucharon las exigencias y denuncias de las alumnas, por lo que el caso no se encuentra cerrado y es investigado por delitos relacionados con la Ley Olimpia.

Fueron al menos ocho denuncias formales las que se presentaron ante la Fiscalía General de Justicia de la CDMX y que mantienen en investigación al estudiante, quien en este momento se encuentra libre.

