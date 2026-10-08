Negocio familiar y de alto nivel: Fingían ser ministros y hasta gobernadores para estafar; ya fueron detenidos

Elementos de seguridad llevaron a cabo la detención de una red de extorsión integrada por cuatro miembros de una misma familia y su escolta, quienes desde el año 2021 obtenían recursos económicos mediante amenazas y el uso sistemático de la suplantación de identidad.

De acuerdo con las investigaciones oficiales, el grupo criminal y familiar utilizaba esquemas de intimidación para amedrentar a sus víctimas, consolidando un modus operandi basado en el engaño y el terror psicológico.

Los detenidos fueron identificados como Luis “N”, su esposa Liliana “N”, sus hijos Luis Samuel “N” y Aimee de Guadalupe “N”, además del guardaespaldas Agustín Arturo “N”, quienes operaban con total impunidad simulando formar parte de estructuras de poder gubernamental.

El 'modus operandi': suplantación de ministros y gobernadores para extorsionar

Para consumar las extorsiones, los integrantes de esta red cambiaban de perfil institucional según el objetivo que buscaban alcanzar. Los reportes señalan que se hacían pasar sistemáticamente por ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, gobernadores de distintos estados, presidentes municipales, así como por servidores públicos de la Presidencia de la República y de otras dependencias federales y estatales.

La participación del escolta personal formaba parte clave de la estructura para otorgar mayor aparente legitimidad a sus amenazas y doblar la resistencia de las víctimas.

Tras el operativo que frenó sus actividades ilícitas, los cinco implicados quedaron a disposición de las autoridades correspondientes para enfrentar los cargos derivados de años de extorsión.

