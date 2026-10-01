Le preguntó por un parque, luego la acosó sexualmente: hombre termina detenido en Ecatepec (VIDEO)

Una pregunta aparentemente común terminó en una denuncia por acoso sexual en Ecatepec, Estado de México. Jorge Luis “N”, de 31 años, fue detenido por policías municipales luego de que una estudiante de 16 años señaló que el hombre se acercó mientras ella circulaba por la avenida Valle de Guadiana, en la colonia Sagitario II.

¿Qué pasó con la estudiante de 16 años en Ecatepec?

De acuerdo con la denuncia, Jorge Luis “N” primero preguntó a la adolescente dónde se encontraba un parque. Sin embargo, la conversación habría cambiado de tono y comenzó a hacerle insinuaciones de carácter sexual.

El hombre también le habría pedido que subiera a su vehículo. La estudiante corrió para alejarse y pidió ayuda.

Tras recibir el reporte, policías municipales realizaron recorridos por la zona hasta localizar al señalado y detenerlo.

La joven no habría sido la única que lo identificó. Otras estudiantes de la zona también aseguraron ante los agentes que habían sido acosadas por el mismo hombre.

El detenido fue trasladado y puesto a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, autoridad que determinará su situación jurídica.

Jorge Luis “N”, de 31 años, fue detenido en #Ecatepec, #Edomex, señalado por presuntamente acosar a una #estudiante de 16 años.



Policías municipales lo ubicaron tras un reporte en la colonia Sagitario II; otras estudiantes también señalaron haber sido víctimas de acoso.



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¿Cuánto acoso sexual se registra en México?

Las cifras muestran que el problema va más allá de un solo caso. La ENSU del INEGI estimó que durante el segundo semestre de 2024, 14.6% de las personas de 18 años y más en áreas urbanas enfrentó al menos una situación de acoso o violencia sexual en espacios públicos. Entre las mujeres, la proporción fue de 21%.

En la medición correspondiente a 2025, el INEGI mantuvo el apartado de acoso personal y violencia sexual, con situaciones que incluyen insinuaciones sexuales, exhibicionismo y tocamientos sin consentimiento.

En cuanto a carpetas de investigación, un documento oficial publicado en 2026 con datos del Secretariado Ejecutivo reporta que el Estado de México pasó de 3 mil 551 carpetas por hostigamiento y acoso sexual en 2024 a 2 mil 955 en 2025.

¿En qué lugar está el Estado de México por acoso sexual?

Con base en los registros del Sistema Nacional de Seguridad Pública correspondientes al 2025, el Estado de México acumuló alrededor de 2 mil 450 carpetas por acoso sexual, cifra con la que se ubicó en primer lugar nacional en ese periodo.

El dato debe leerse como carpetas iniciadas ante el Ministerio Público, no como el total de casos que ocurren, pues muchos hechos no llegan a denunciarse.

¿Dónde se puede denunciar el acoso sexual en Edomex?

Si una persona se encuentra en riesgo inmediato, puede llamar al 911. Para recibir orientación jurídica y atención psicológica en el Estado de México también está disponible la Línea Sin Violencia: 800 108 4053, un número oficial de atención estatal.

La denuncia formal puede presentarse ante el Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. También es recomendable conservar mensajes, fotografías, videos, datos del vehículo, ubicación, horarios y cualquier otro elemento que pueda ayudar a documentar lo ocurrido.

En el caso de niñas y adolescentes, es especialmente importante buscar acompañamiento de una persona adulta de confianza y solicitar atención institucional.