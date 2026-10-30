Detienen a Inés “N” en EU; FGR confirma captura en Florida

Inés "N" fue detenida en Miami, Florida, por autoridades de Estados Unidos. Está acusada en México por su probable participación en delito de defraudación fiscal equiparada.

"La FGR informa que, derivado del intercambio de información con el Gobierno de los Estados Unidos de América, este día, en Miami, Florida, fue asegurada Inés “N”, quien cuenta con una orden de aprehensión vigente en nuestro país, por su probable participación en el delito de defraudación fiscal equiparada. Más adelante, daremos mayor información", indicó la Fiscalía General de la República en un comunicado.

¿Por qué detuvieron a Inés "N"?

De acuerdo a la Fiscalía General de la República (FGR), lInés “N” fue detenida en Miami por autoridades de Estados Unidos gracias al intercambio de información entre autoridades de ambos países.

La FGR también señala que cuenta con una orden de aprehensión vigente formulada por la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes (FEIAR) por su probable participación en el delito de defraudación fiscal equiparada.

Se encontraba prófuga de la justicia desde septiembre de 2021.

La #FGRinforma que, derivado del intercambio de información con el Gobierno de los Estados Unidos de América, este día, en Miami, Florida, fue asegurada Inés “N”, quien cuenta con una orden de aprehensión vigente en nuestro país, por su probable participación en el delito de defraudación fiscal equiparada. Más adelante, daremos mayor información — FGR México (@FGRMexico) October 30, 2026

Información en desarrollo, en breve más información…

