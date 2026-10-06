Detienen a presunto operador del CJNG cercano a “El Mencho”

Detienen a “El Tanque”, identificado como Ivan "N" por autoridades, así como su presunta alianza siendo operador regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Fue detenido el 5 de octubre durante un operativo de fuerzas federales. De acuerdo con la información difundida por Omar García Harfuch, el detenido tendría presencia y actividades relacionadas con Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Puebla.

¿Quién es Iván “N”, alias “El Tanque”?

De acuerdo con las autoridades, Iván “N” es señalado como presunto operador regional del CJNG, organización criminal a la que se le atribuyen actividades delictivas en distintas entidades del país.

Las investigaciones lo relacionan presuntamente con delitos como homicidio, extorsión, privación ilegal de la libertad, robo de hidrocarburos, lavado de dinero y tráfico de drogas.

Además, las autoridades lo señalan por su presunta participación en un ataque contra un helicóptero del Ejército Mexicano ocurrido en 2015, en el que perdieron la vida integrantes del Ejército y de la entonces Policía Federal.

“El Tanque”, señalado como cercano a “El Mencho”

Uno de los elementos que destaca en el historial de Iván “N” es su presunto vínculo con Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, identificado como líder del CJNG.

Según la información proporcionada por Harfuch, en septiembre de 2024 el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a Iván “N” por sus vínculos con el CJNG y lo señaló como parte del círculo cercano de Oseguera Cervantes.

A partir de esta información, también se habría mantenido un intercambio de datos con la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) como parte de las investigaciones sobre el presunto integrante del grupo criminal.

#ÚltimaHora | Detienen en Zapopan, Jalisco, a Iván “N”, alias “El Tanque”, señalado como presunto operador regional del CJNG.



Se le relaciona con homicidios, extorsión, robo de hidrocarburos, lavado de dinero y tráfico de drogas, así como con el ataque a un helicóptero del… pic.twitter.com/LFXgaooFob — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 6, 2026

¿Qué le aseguraron durante la detención?

Las autoridades informaron que Iván “N” fue detenido en flagrancia y que durante el operativo se aseguraron un vehículo, un arma de fuego y diversas drogas.

La localización del presunto operador regional fue posible, mediante labores de inteligencia e investigación que permitieron identificar sus movimientos.

Además, tras su detención, Iván “N” será puesto a disposición de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), instancia en la que se determinará su situación.