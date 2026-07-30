Historia de la inédita FOTO de “El Mencho” antes de morir: ¿quién la tomó? Así se veía el líder del CJNG

Una fotografía nunca antes vista de Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", se reveló. La apariencia del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) por mucho tiempo se mantuvo reservada, pero ahora se sabe cómo era hace años antes de morir.

El rostro de "El Señor de los Gallos", como también era conocido "El Mencho", fue exhibido hasta en público, pero no precisamente por las autoridades; el grupo Los Alegres del Barranco proyectó una foto de él durante un concierto en marzo de 2025 en Zapopan.

Los Alegres del Barranco muestran imágenes de Nemesio Oseguera en concierto de Jalisco|Captura de pantalla

Las fotografías de "El Mencho" que dieron la vuelta

Estados Unidos lo buscó por años e incluso le puso un precio a su cabeza al ofrecer una recompensa de hasta 15 millones de dólares por información que ayudara a detenerlo.

Sin embargo, el dinero no fue cobrado ya que lo mataron en Tapalpa, Jalisco, durante un operativo de las fuerzas federales de seguridad de México el 22 de febrero de 2026.

A través de boletínes, las autoridades estadunidenses compartieron fotos del narcotraficnate con el objetivo de que las personas pudieran identificarlo.

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Esto se sabe de la fotografía inédita de "El Mencho"

El periodista Antonio Nieto, en entrevista para La Saga de Adela Micha compartió detalles de la historia detrás de esta nueva fotografía que se dio a conocer.

La imagen causó impresión por mostrar a un Nemesio Oseguera junto con más hombres. ¿Qué se sabe de la fotografía de "El Mencho" joven?

De acuerdo con el periodista, la fotografía se tomó cuando Nemesio Oseguera estuvo preso con un traficante colombiano de cocaína llamado Bernardo "N", quien incluso fue amigo de "El Mencho", antes de ser el líder del CJNG.

Esta persona y "El Mencho", contó el periodista, estuvieron presos en una cárcel federal en Big Spring, Texas—actualmente abandonada—donde Nemesio Oseguera llegó en 1992 y estuvo cerca de tres años.

Oseguera Cervantes, desde 2017, fue acusado en varias ocasiones ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia.

El 5 de abril de 2022 se le imputó los delitos de conspiración y distribución de sustancias controladas (metanfetamina, cocaína y fentanilo) con el fin de importarlas ilegalmente a los Estados Unidos, así como el uso de un arma de fuego durante y en relación con delitos de narcotráfico. También enfrentó cargos bajo la Ley de Capos de la Droga por operar una organización criminal continua.

¿Cuánto pagaba “El Mencho”? Revelan ‘narconómina’ del CJNG

Así lucía "El Mencho" más joven antes de morir

Nemesio Oseguera Cervantes nació el 17 de julio de 1966 en Aguililla, Michoacán. Aquel hombre de 1.73 metros, según Estados Unidos, fue uno de los fugitivos más buscados de México.

Formó en 2009 el CJNG, organización criminal que se ha convertido en uno de los cárteles de la droga más violentos del país.

Al CJNG se le atribuye la mayor capacidad de tráfico de cocaína, heroína y metanfetaminas en México, pero en los últimos años, también ha introducido fentanilo hacia Estados Unidos, de acuerdo con el gobierno de esa nación.

Este cártel ha sido responsable de numerosos homicidios contra grupos rivales, agentes mexicanos e intentos de asesinato contra funcionarios del gobierno mexicanos.