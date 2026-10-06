Notas
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Detienen a presunto operador del CJNG cercano a “El Mencho”
Iván “N” fue detenido durante un operativo de fuerzas federales; las investigaciones lo relacionan con homicidios, extorsión, tráfico de drogas y otros delitos.
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Griselda Margarita: el nuevo rostro del CJNG que vale millones de dólares
Griselda Margarita Arredondo Pinzón, operadora clave del CJNG, es buscada por Estados Unidos. El gobierno de ese país ofreció una recompensa para detenerla.
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Tumba de "El Mencho" amanece con flores y una Virgen monumental
Sorprendentes arreglos florales y una monumental Virgen de flores aparecen en la tumba de “El Mencho” en Zapopan; los dejaron durante la madrugada del sábado.
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VIDEO | "Hablé con ella; pasé por ahí": Exnovio de Valeria Márquez revela cómo supo que la mataron
Francisco es hijo del narcotraficante Ramón Ángel, alias “R1", del CJNG, pero fue novio de Valeria Márquez, a quien ejecutaron cuando transmitía en TikTok.
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VIDEO| No solo para "El Mencho": así cantó corrido a "El Tío Lako" del CJNG el grupo Los Alegres del Barranco
Heraclio Guerrero Martínez, “El Tío Lako”, presumía en corrido tener el respaldo de “El Mencho”, líder del CJNG, y Los Alegres del Barranco lo cantaron.
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¿Quién era el "R1"? El hijo de "El Tío Lako" que murió durante la detención de "El Mencho"
El saldo del operativo donde cayó “El Mencho” incluyó la muerte de Rubén Guerrero Valadez, “El R1", hijo de “El Tío Lako”, cimbrando al clan criminal.