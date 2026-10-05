Detienen a pareja en el Edomex por la muerte de su propio hijo

La muerte de un menor de edad en Temoaya, Estado de México (Edomex), llevó a la Fiscalía estatal hasta sus propios padres. Vanessa “N” y Óscar “N” fueron aprehendidos por su probable responsabilidad en el homicidio calificado de su hijo.

¿Qué pasó con el menor en Temoaya?

El pasado 24 de septiembre, policías municipales acudieron a un domicilio de la localidad de Tlaltenango Abajo, en Temoaya, luego de recibir un reporte. En el lugar encontraron sin vida a un niño.

Los primeros peritajes establecieron que murió por una hemorragia aguda derivada de la ruptura de várices gástricas.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), el menor habría sido sometido a ayunos prolongados, situación que le habría provocado un severo grado de desnutrición.

La Fiscalía también señaló que el cuerpo presentaba lesiones físicas en distintas partes.

#Detenidos Elementos de la #FiscalíaEdoméx cumplimentaron una orden de aprehensión en reclusión en contra de Vanessa “N” y Óscar “N”, por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado en agravio de un menor de edad, hechos registrados en el municipio de #Temoaya. — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) October 5, 2026

¿Por qué detuvieron a los padres del menor?

Las investigaciones llevaron al Ministerio Público a identificar a Vanessa “N” y Óscar “N” como probables responsables del homicidio calificado.

La orden de aprehensión fue cumplimentada en reclusión, debido a que ambos ya están relacionados con otros hechos en agravio de otro hijo menor de edad.

La Fiscalía sostiene que los ayunos prolongados habrían sido utilizados de manera reiterada y que esto terminó afectando gravemente la salud del niño.

Hasta ahora, se trata de una investigación en curso y ambos deben ser considerados inocentes mientras no exista una sentencia que determine su responsabilidad.

¿Qué pena podrían enfrentar Vanessa “N” y Óscar “N”?

En caso de que sean encontrados culpables del delito que se les imputa, podrían recibir una pena de 25 a 70 años de prisión, de acuerdo con la información proporcionada por la Fiscalía mexiquense.

Será un juez quien determine si existen elementos suficientes para acreditar su responsabilidad y, en su caso, establezca la sanción correspondiente.

¿Qué tan frecuente es el maltrato infantil en México?

El caso ocurre en un contexto de violencia que sigue golpeando a niñas, niños y adolescentes en México.

De acuerdo con el Balance Anual 2025 de REDIM, durante 2024 fueron atendidas en hospitales del país 20 mil 435 personas de entre 1 y 17 años por violencia familiar. El 87.3% de las víctimas fueron mujeres.

El Estado de México ocupó el primer lugar nacional por cantidad de niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia familiar. También fue la entidad con más casos de violencia física y de abandono o negligencia contra personas de 1 a 17 años.

En violencia física se contabilizaron 10 mil 216 víctimas a nivel nacional durante 2024; el Estado de México encabezó la lista, seguido de Guanajuato y Ciudad de México.

En cuanto a abandono o negligencia, REDIM registró mil 282 casos en el país. Nuevamente, el Estado de México ocupó el primer lugar, por delante de Hidalgo y San Luis Potosí.

¿Cuántos menores fueron asesinados en México durante 2025?

La violencia contra la infancia también alcanzó niveles graves en materia de homicidios.

REDIM contabilizó 754 homicidios dolosos de niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años durante 2025. De ellos, 595 fueron cometidos con arma de fuego. La cifra representó una reducción frente a los 969 homicidios dolosos registrados en 2024.

Los estados con más homicidios dolosos de menores durante 2025 fueron Guanajuato, Michoacán y Sinaloa, por lo que las estadísticas nacionales no colocan al Estado de México en los primeros lugares para este delito específico.

En otro indicador particularmente grave, REDIM reportó que entre enero y noviembre de 2025 hubo 58 feminicidios de niñas y mujeres adolescentes. El Estado de México fue la entidad con mayor cantidad de víctimas en ese periodo.

