Detienen a profesor en Tapachula y buscan pistas sobre los delitos sexuales contra menores

Investigan a profesor por posible red de pornografía infantil. Una investigación que comenzó por la presunta posesión de droga con fines de comercio tomó otro rumbo en Tapachula, Chiapas, luego de que autoridades localizaran dispositivos que estarían relacionados con otra carpeta de investigación.

Lo investigaban por droga y termina detenido por pornografía infantil

Desde Tapachula, el Fiscal General del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, informó la detención de Antonio Alfonso "N", de 3 años, durante un cateo realizado en la colonia San José Quinta.

De acuerdo con la Fiscalía, las diligencias se realizaron con el apoyo de la Policía Cibernética. Durante el cateo fueron localizados celulares, computadoras y memorias USB que presuntamente contenían imágenes y videos de menores de edad con contenido sexual.

Antonio Alfonso "N", quien se desempeña como profesor, además de ser investigado por posesión de drogas con fines de comercio, estaría ligado con otra carpeta de investigación por el delito de pornografía infantil.

La investigación continúa por parte de la Fiscalía General del Estado, con apoyo de su Dirección de Inteligencia y de la Secretaría del Pueblo; busca obtener mayor información para determinar si el detenido tendría algún vínculo con una posible red dedicada a la trata de personas o a la distribución, mediante redes sociales, de material sexual que involucre a menores de edad.

Una profesora fue acusada de grabar a sus hijas en baños de una escuela

El caso de Tapachula se suma a otras investigaciones que han puesto bajo la lupa el uso de dispositivos y espacios escolares en delitos relacionados con material sexual de menores.

Uno de ellos ocurrió en la Ciudad de México, donde la Fiscalía General de Justicia capitalina vinculó a proceso a Nayelli "N", acusada de utilizar a sus propias hijas para generar este tipo de contenido.

La investigación comenzó después de que el padre de las menores encontrara contenido de índole sexual de sus hijas en un teléfono celular y una computadora pertenecientes a la imputada.

La mujer se desempeñaba como profesora y, según la acusación, habría utilizado los baños de la escuela donde trabajaba para realizar grabaciones.