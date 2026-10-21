¿Quién nos cuida? Detienen a policía por presunta tortura en Colima

¿Y si quien debe proteger a la ciudadanía es señalado por agredirla? En Colima, Rubén Emanuel “N”, de 26 años, fue detenido por su probable participación en un caso de presunta tortura contra un hombre. El detenido era policía municipal de Coquimatlán.

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que la orden de aprehensión se cumplimentó a partir de una investigación relacionada con un video difundido en redes sociales, en el que presuntamente se observa a una persona ejerciendo violencia física contra la víctima.

¿Por qué detuvieron al policía de Coquimatlán?

La Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos de Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes participó en las investigaciones que llevaron a la captura de Rubén Emanuel “N”.

El operativo se realizó en coordinación con elementos de la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Seguridad Pública estatal y la Guardia Nacional.

La investigación está a cargo de las autoridades ministeriales y, de acuerdo con la Fiscalía, se desarrolla de manera independiente de la corporación a la que pertenecía el detenido.

FISCALÍA CUMPLIMENTA ORDEN DE APREHENSIÓN POR PRESUNTA TORTURA EXHIBIDA EN VIDEO DIFUNDIDO EN REDES SOCIALES Más información en: https://t.co/Ojy5NyEzsm https://t.co/ZuoCxEShUC — Fiscalía Colima (@FiscaliaColima) October 20, 2026

¿Qué muestra el video relacionado con la presunta tortura?

El caso cobró relevancia tras la difusión de imágenes en redes sociales que, según la Fiscalía, estarían relacionadas con los hechos investigados.

La autoridad no detalló públicamente las circunstancias completas de la presunta agresión ni la identidad de la víctima. Por ahora, el material forma parte del contexto de una investigación que deberá esclarecer qué ocurrió y quiénes participaron.

¿Qué sigue para el expolicía detenido en Colima?

Rubén Emanuel “N” quedó a disposición de la autoridad judicial, que determinará su situación jurídica conforme avance el procedimiento.

La acusación es por su probable participación en el delito de tortura. El detenido se presume inocente hasta que exista una sentencia que determine su responsabilidad.

El caso deja una pregunta importante: ¿cómo garantizar que quienes tienen la responsabilidad de proteger a la población no abusen de su autoridad? La respuesta dependerá de que las investigaciones permitan esclarecer los hechos y establecer responsabilidades.