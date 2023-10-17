Detienen a secretario de Seguridad y policías de Ciénega de Flores, NL, por presunto secuestro

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, Fuerza Civil y el Ejército detuvieron al secretario de Seguridad Pública del municipio de Ciénega de Flores, un juez calificador y siete policías municipales, quienes presuntamente estarían implicados en un caso de secuestro agravado.

Gerardo Saúl Palacios Pámanes, Secretario de Seguridad estatal, informó que las detenciones se realizaron durante la madrugada de este lunes 16 de octubre cuando los funcionarios se encontraban al interior de las instalaciones de la dependencia.

“Primero, ejecutar órdenes de aprehensión, una en contra del Secretario de Seguridad Pública y Vialidad, una en contra de un juez calificador y el resto en contra de policías de escala, de tropa u operativos, en total ocho servidores públicos adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad Municipal por el probable delito de secuestro agravado”, explicó.

Funcionarios habrían secuestrado a seis personas

Palacios Pámanes explicó que el secuestro agravado del que son acusados se habría cometido en contra de seis personas, entre las que se encuentra una víctima de sexo femenino. Los hechos, según el funcionario, ocurrieron en noviembre de 2022 y otro en marzo de este año.

Por este motivo se obtuvieron órdenes de aprehensión por parte de la Agencia Antisecuestros de la Fiscalía General de Justicia, a través de dos jueces de control penal y de juicio penal oral. El alcalde de este municipio fue informado sobre el caso y procedió a colaborar con las autoridades.

Alcanzarían hasta 100 años de prisión

El secretario de Seguridad Pública Estatal añadió que el delito está previsto en la Ley General para Prevenir y Sancionar el Secuestro y está agravado, por lo que los agentes podrían alcanzar hasta 100 años de prisión en caso de comprobarse que llevaron a cabo la privación de la libertad.

“Fuerza Civil, con base en la Ley de Emergencia Policial, toma el control de la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad del municipio de Ciénega de Flores por tiempo indefinido, asumiendo así la responsabilidad de brindar seguridad pública a los habitantes en los niveles de seguridad”, aclaró Palacios.

El funcionario mencionó que la Secretaría de la Defensa Nacional realizará el pase de revista de armamento, pero las labores estarán a cargo de la Fuerza Civil.