Liberan a policías acusados de desaparición forzada en Atotonilco el Alto, Jalisco

Los cinco policías municipales detenidos en octubre de 2020 en Atotonilco el Alto, Jalisco, quedaron en libertad tras ser acusados del delito de desaparición forzada, según confirmó la Dirección de Reinserción Social.

Esta decisión, criticada por familiares de las víctimas, fue tomada en una audiencia de apelación, en la que los magistrados afirmaron que no había elementos para mantenerlos en prisión, por lo que se decretó la libertad inmediata.

“Estamos obligados a cumplir inmediatamente, ellos desde el 27 de septiembre están en libertad, los cinco miembros de la comisaría de seguridad pública municipal de Atotonilco”, declaró a Fuerza Informativa Azteca José Pérez Juárez, director de Reinserción Social en Jalisco.

Fueron acusados por desaparición forzada de tres peruanos

Los agentes José, Jorge, Juan, Liza y Luis fueron detenidos por la Fiscalía de Jalisco en octubre de 2020. A los uniformados se les relacionaba con la desaparición de Arturo Medina, Juan Carlos Tecsi y Mary Lucero Mescco, todos de origen peruanos, caso que se ventiló el 13 de agosto de ese mismo año.

De acuerdo con Alejandro Malacara, Cónsul Honorario de Perú, los ciudadanos visitaron Atotonilco el Alto y unas horas después del viaje sus familiares perdieron contacto con ellos, por lo que se comunicaron con las autoridades.

Inclusive, el gobierno municipal de aquel entonces confirmó que retuvo a las tres personas, pero minutos después habrían sido liberadas. Sin embargo, hasta la fecha el caso no ha sido esclarecido y ahora, con la liberación de los agentes, podría tomar otro giro.

Familia de peruanos desaparecidos piden justicia

La familia de Mary Lucero Mescco, una de las víctimas, han alzado la voz y piden justicia a tres años de su desaparición para que el caso no quede impune. Inclusive, han denunciado que durante los últimos meses han sufrido extorsiones por tratar de encontrar la verdad.

“Secuestradores estaban pidiendo 250 mil pesos por mi hermana, se pagó, pero cuando se pagó ya no supimos más y tampoco sabemos nada de Lucero, mi familia está sufriendo al no saber de Lucero y no tener noticias”, declaró Marisela Messco, hermana de Mary, quien sigue desaparecida en México.