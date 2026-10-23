Detienen a tres narcoterroristas del CJNG que explotaron un coche bomba

Tres narcoterroristas fueron detenidos en Tecomán, Colima, diez meses después de que un coche bomba explotara frente a la base de la Policía Comunitaria en La Coahuayana, Michoacán, el 6 de diciembre de 2025.

El atentado, perpetrado con una camioneta pick-up que ocultaba explosivos bajo un cargamento de plátanos, dejó seis muertos y al menos diez heridos.

Los detenidos fueron encontrados con armas, vehículos, dinero y propaganda del Cártel Jalisco Nueva Generación.