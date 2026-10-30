Crisis energética en Cuba: denuncian más de 40 horas sin luz en La Habana mientras el gobierno pide “resistir”

La crisis energética en Cuba empeora y ya mantiene a varios sectores de La Habana con apagones de más de 40 horas continuas. La periodista y activista Yoani Sánchez exhibió en redes sociales este 30 de octubre que su circuito lleva casi dos días seguidos sin electricidad.

El domingo 25, las provincias de Santiago de Cuba y Guantánamo quedaron desconectadas del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) por el disparo de la línea eléctrica de Cueto-Renté. Cinco horas después la Unión Eléctrica de Cuba (UNE) anunció que se había restablecido la afectación de estas provincias.

Mientras los alimentos se pudren y fallan los servicios básicos, el descontento social crece por las fallas permanentes en la red municipal.

Termoeléctricas deterioradas y el apagón en Pinar del Río

Según el medio local 14yMedio, el deterioro de las termoeléctricas y la severa escasez de combustible mantienen la red al borde del colapso. Tan solo este martes 27 de octubre, el disparo de una línea de alta tensión dejó a Pinar del Río fuera del Sistema Eléctrico Nacional. La propia Unión Eléctrica de Cuba confirmó el incidente en su perfil oficial en medio de una jornada ya crítica, con una afectación prevista cercana a los 2,000 megavatios (MW) en pleno horario pico.

Con esto, el país suma ocho colapsos totales y más de seis desconexiones parciales del SEN en 2026. El apagón nacional más reciente ocurrió el 18 de septiembre, cuando dos líneas en Matanzas tumbaron toda la red. Antes, el 4 de febrero, una falla en Holguín aisló cuatro provincias orientales y sacó la central Felton.

El 4 de marzo, la salida de la termoeléctrica Antonio Guiteras apagó desde Camagüey hasta Pinar del Río. Luego, el 27 de agosto, otra avería separó el oriente y frenó las plantas Felton, Nuevitas y Renté, mientras que el 10 de octubre la línea de 220 kilovatios de Nuevitas-Las Tunas aisló cinco provincias.

💡🚫 Acabamos de cumplir 40 horas sin electricidad en nuestro circuito de La Habana. ¡Cuarenta! ⏳ Ya no contamos las horas que llevamos a oscuras, sino las cosas que se nos van apagando por dentro. 🔦🇨🇺 Y todavía hay quien llama a esto “vida”. #Cuba #SOSCuba — Yoani Sánchez (@yoanisanchez) October 30, 2026

Excusas políticas mientras piden "resistir" a oscuras

Las autoridades cubanas culpan al bloqueo petrolero de Estados Unidos y a las sanciones de Washington. Aunque la presión de la administración de Donald Trump complica todo, el gobierno arrastra este problema desde hace años sin dar soluciones reales y hoy pide al pueblo cubano "resistir".