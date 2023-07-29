¿Por qué detuvieron al hijo de Gustavo Petro, presidente de Colombia?

Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente, Gustavo Petro, fue arrestado por las autoridades colombianas, debido a una investigación en su contra por los delitos de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.

Además del hijo del mandatario colombiano, también fue detenida la exesposa de Nicolás, Daysuris del Carmen Vásquez Castro, por los delitos de lavado de dinero y violación de datos personales, por hechos ocurridos en 2022.

Ambos detenidos fueron puestos a disposición de un juez penal municipal, donde se les formulará la imputación formal de los delitos y se le solicitará una medida restrictiva de libertad, informó la Fiscalía de Colombia a través de un comunicado.

Cabe recordar que a principios de este año, Daysuris declaró a medios colombianos que dos personas involucradas en el tráfico de drogas le habían dado dinero a Nicolás para la campaña presidencial de su padre, sin que éste supiera.

Nicolás Petro es un político de la provincia de Atlántico, había aceptado la investigación en su contra, la cual comenzó en marzo y anteriormente calificó de infundadas las acusaciones de que tomó dinero de los narcotraficantes a cambio de incluirlos en los esfuerzos de paz de su padre.

¿Qué dijo Gustavo Petro sobre la detención de su hijo y su exnuera?

Petro dijo en X, la plataforma antes conocida como Twitter, que fue doloroso que uno de sus hijos fuera detenido, pero que la Fiscalía General de la República tenía todas las garantías para proceder de acuerdo a la ley.

“Como persona y padre me duele mucho tanta autodestrucción y que uno de mis hijos pase por la cárcel; como presidente de la República aseguro que la fiscalía tenga todas las garantías de mi parte para proceder de acuerdo a la ley”.

Han sido capturados por la fiscalía mi hijo Nicolás y su ex esposa Days



Como persona y padre me duele mucho tanta autodestrucción y el que uno de mis hijos pase por la cárcel; como presidente de la República aseguró que la fiscalía tenga todas las garantías de mi parte para… — Gustavo Petro (@petrogustavo) July 29, 2023

Añadió que le deseaba suerte y fuerza a su hijo y espera que “estos sucesos forjen su carácter y pueda reflexionar sobre sus propios errores”.

Asimismo, aseguró que que no intervendrá ni presionará las decisiones de la fiscalía, esperando que “el derecho guíe libremente el proceso”.