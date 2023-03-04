Gustavo Petro, presidente de Colombia, pidió a la Fiscalía General de la Nación, que se investiguen las denuncias de corrupción contra su hijo mayor, Nicolás Petro Burdo y su hermano, Fernando Petro Urrego.

Las acusaciones las hizo la exesposa de Nicolás durante una entrevista con una revista, donde aseguró que su expareja y el hermano del presidente recibían dinero de personas corruptas.

"Debido a la información que se rumora en la opinión pública sobre mi hermano Juan Fernando Petro Urrego y mi hijo mayor, Nicolás Petro Burgos, le pido al fiscal general de la Nación adelantar todas las investigaciones necesarias y determinar posibles responsabilidades", declaró Gustavo Petro en un comunicado.

Esclarecimiento a la opinión pública y medios de comunicación. pic.twitter.com/KZScxWWWk0 — Nicolás Petro Burgos (@nicolaspetroB) March 2, 2023

Por su parte, la Fiscalía General de Colombia informó que ya había iniciado la investigación sobre corrupción.

En tanto, Nicolas Petro compartió un mensaje en sus redes sociales donde aseguró que reiteraba la solicitud de su padre para que lo investigaran a profundidad por los acusaciones de su exesposa, con la finalidad de aclarar los rumores que calificó como “dañinos y sin fundamentos”.

Añadió que “no me he reunido ni recibido ningún tipo de favor político, personal o económico de ningún personaje cuestionable”.

Juan Fernando Petro, hermano del mandatario colombiano, no se ha pronunciado respecto a las acusaciones de corrupción en su contra.

¿De qué acusan al hijo de Gustavo Petro?

Durante una entrevista con la revista “Semana”, Day Vásquez. exesposa de Nicolás Petro, afirmó que él había recibido fuertes sumas de dinero por parte de exnarcotraficantes, políticos y otros particulares investigados o condenados por corrupción.

De acuerdo con Vásquez, el hijo de Petro recibió dinero antes, durante y después de la campaña presidencial que llevó a su padre a la presidencia de Colombia, aunque también afirmó que el mandatario nunca estuvo al tanto de los negocios ilícitos de su hijo.

La mujer aseguró que ella habló con el presidente para informarle sobre la situación, al enterarse “se mostró preocupado y decepcionado porque no sabía de la situación”.