¡Era de a mentis! Lo detienen en Monterrey por adorno de Halloween

En redes sociales se hizo viral el momento en que un automóvil fue detenido por policías de Monterrey debido a que llevaba un bulto en forma de cadáver en el techo y manchas de sangre alrededor de todo el vehículo; tan sólo se trataba de un adorno de Halloween. Debido a ello, el director de tránsito de la capital regia, Gerardo Gloria Juárez, recordó que la aplicación de este tipo de adaptaciones a manera de ornamentos están prohibidas, tanto así que las autoridades pueden retirar la unidad, así como también multar al conductor.

“Si nosotros vemos que ese vehículo cae en un riesgo, tanto para el propio conductor, para el peatón y los otros conductores, lo vamos a retirar de la circulación, por eso exhortamos a los conductores y conductoras que se abstengan de hacerlo. Entendemos las fiestas que se vienen del Halloween, pero que se abstengan de hacer ese tipo de cuestiones en los vehículos, ¿por qué? Porque pueden ser retenidos”, mencionó Gerardo, el director de tránsito.

Podría distraer a los conductores y peatones, según el director de tránsito

La dependencia anunció que el automóvil fue detenido en las calles de Juárez y 5 de mayo en el centro de Monterrey, en donde se le indicó al conductor que dichos aditamentos están prohibidos. Debido a ello, se le solicitó al dueño del vehículo retirar toda la decoración por el riesgo que representa.

“El riesgo principal es la distracción tanto de conductores como de peatones, porque al ir un vehículo en este tipo de situaciones que inclusive puede alarmar a la gente, estamos en una situación en que tenemos que cuidar y salvaguardar la integridad de las personas; la multa anda alrededor de los mil 556 pesos”, dijo el responsable de movilidad de la capital.

Gerardo Gloria explicó que estos hechos han ido disminuyendo en Monterrey; tal es así que en 2022 no se presentó ningún caso de automóvil modificado circulando en la metrópoli, por lo que reiteró evitar estas acciones para que su vehículo no sea llevado al corralón.

¿Realmente representa una amenaza este tipo de decoraciones?

En México siempre ha sido una tradición el decorar los exteriores de las fachadas de las casas y de otros recintos cuando llega la época de Halloween y Día de Muertos. Previo a estas fechas, es común ver escenas y personajes escalofriantes, pues es parte del estilo de la temporada.

Sin embargo, el hecho de que las autoridades soliciten dejar de utilizar este tipo de ornamentos a tal grado de que apliquen multas por hacerlo es algo sumamente grave, pues se supone que nosotros, como ciudadanos, estamos en nuestro derecho de aplicar cualquier tipo de aditamentos a los objetos que son de nuestra propiedad.

También es preocupante que se diga que este tipo de escenarios ficticios puede preocupar a las personas, pues en el territorio nacional estamos tan acostumbrados a ver este tipo de imágenes de manera cotidiana que incluso uno llega a confundirse con si lo que está viendo es real no no.