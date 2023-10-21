Marcha Zombie CDMX 2023 en vivo: últimas noticias en vivo de la “invasión”

Cientos de personas se dieron cita este sábado en la CDMX para participar en la Marcha Zombie, un evento que combina el entretenimiento con la solidaridad.

La marcha se realiza cada año para celebrar Halloween, pero también tiene un propósito caritativo. Este año, los organizadores donarán los ingresos al banco de alimentos “Unidos distribuimos y transformamos, IAP”.

Los participantes llevaron consigo una donación de alimento perecedero, como un kilo de arroz, frijol o lenteja, o cualquier tipo de enlatados. Las donaciones no son obligatorias, pero son bienvenidas.

La Marcha Zombie es una oportunidad para divertirse y apoyar a una buena causa. Los organizadores esperan que este año sea el más grande de la historia.

La Zombie Walk regresa a la CDMX

Los zombies recorreremos las calles infectando con valores y recaudando donativos para nuestra causa social, ¡No olvides traer un kilo de arroz o frijol! Este año tendremos:

+ “Premio Zombie Walk” a los mejores Zombies, con 50mil pesos en… pic.twitter.com/7T5TlA7BhH — Marcha Zombie (@MarchaZombieMx) September 28, 2023

¿A qué hora empieza la Marcha Zombie 2023 en CDMX?

La cita es a las 10:00 de la mañana en el Monumento a la Revolución. A partir de las 16:00 horas, los participantes, disfrazados de zombies, recorrerán las calles del Centro Histórico hasta llegar al Zócalo.

¿Qué ruta seguirá la Marcha Zombie en Ciudad de México?

La Marcha Zombie comenzará en el Monumento a la Revolución, ubicado en la Plaza de la República. A partir de allí, los "zombies" se dirigirán hacia la calle 5 de mayo, una de las principales avenidas del Centro Histórico.

El recorrido continuará por por avenida de la República, la avenida Paseo de la Reforma, la avenida Juárez, el Eje Central Lázaro Cárdenas, la avenida 5 de Mayo, hasta llegar al Zócalo capitalino. Por lo anterior se recomienda utilizar como alternativa el Eje 1 Norte, la avenida Izazaga, el Eje 1 Oriente, Fray Servando Teresa de Mier y la avenida De los Insurgentes.

Alternativas viales por la Marcha Zombie 2023

Las afectaciones viales fueron en Monumento a la Revolución y calles a su alrededor, Avenida Juárez, Eje Central (Juárez-Avenida Hidalgo), Calle 5 de mayo y las calles alrededor de la Plaza de la Constitución.

Por esta razón, las alternativas viales fueron: Av. De los Insurgentes, Eje 1 Norte, Av. Chapultepec, José María Izazaga, Fray Servando Teresa de Mier y Eje 1 Oriente. Así que toma tus precauciones para que disfrutes de tu fin de semana. Este evento, que combina el entretenimiento con la solidaridad, promete ser un emocionante y aterrador viaje a través de las calles de la ciudad.

Este evento contará con la presencia de un dispositivo de seguridad en el Monumento a la Revolución y durante toda la ruta; serán desplegados 774 oficiales, que serán apoyados por 53 vehículos oficiales, 12 motopatrullas, dos grúas y una aeronave de la Dirección Ejecutiva de Servicios Aéreos Cóndores, que realizarán sobrevuelos de vigilancia.