Un juez dictó prisión preventiva justificada a José Roberto, presunto violador serial de hombres, capturado este 18 de octubre en Hidalgo, por lo que permanecerá en el Reclusorio Oriente.

Por su parte, José solicitó se le resuelva su situación jurídica en el plazo de 144 horas. Durante ese tiempo, su defensa deberá presentar pruebas suficientes de que no violó y robó a personas de la comunidad LGBT; de no lograrlo, será vinculado a proceso por un juez el próximo martes 24 de octubre.

En audiencia de cumplimiento de orden de #aprehensión, le fue impuesta la medida cautelar de #PrisiónPreventiva justificada en el #ReclusorioOriente a José Roberto, el presunto violador serial de personas de la comunidad LGBTTTIQ+.



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Violador serial se ocultaba en Hidalgo

José Roberto, presunto violador serial de hombres, fue detenido en cumplimiento a una orden de aprehensión en el estado de Hidalgo. El sujeto está acusado de violación equiparada agravada y robo agravado; la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (CDMX) lo vincula con al menos 12 carpetas de investigación.

Los primeros reportes indican que el imputado contactaba a sus víctimas a través de redes sociales, las citaba, abusaba sexualmente de ellas y les robaba sus pertenencias.

¿Cuál era el modus operandi del violador serial de hombres?

De acuerdo con las investigaciones, el hombre, por medio de una aplicación de redes sociales, contactaba a sus víctimas de la diversidad sexual a quienes posiblemente atacaba sexualmente y robaba; además, estaría relacionado con 12 carpetas de investigación por la posible comisión de agresiones sexuales.

José Roberto contactaba a sus víctimas, personas de la comunidad LGBTTTIQ+ usando diferentes perfiles, donde ofrecía dinero a cambio de establecer relaciones sexuales y enviaba fotos.

Durante su encuentro con las víctimas, les ofrecía bebidas alcohólicas a las que posiblemente les agregaba una sustancia que los hacía perder el conocimiento, situación que probablemente aprovechaba para atacarlos sexualmente y robar sus pertenencias; una vez realizado el ilícito desaparecia los perfiles de redes por completo.

Violador serial posiblemente cometió 12 agresiones sexuales

Trabajos de inteligencia llevados a cabo por agentes de la PDI permitieron identificar a José Roberto, a través de redes sociales, como la persona posiblemente involucrada en los hechos.

Durante las indagatorias se encontró su posible relación con 12 carpetas de investigación iniciadas por agresiones sexuales, donde se utilizó el mismo modus operandi.

Se prevé que en las próximas horas se lleve a cabo la audiencia inicial en los juzgados del Poder Judicial de la Ciudad de México en la colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.

¿Cómo lo detuvieron al violador serial?

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que trabajos de inteligencia realizados por personal adscrito a la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales de la Coordinación General de Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas permitieron ubicar al individuo en el municipio de Ixmiquilpan, de la citada entidad.

Con oficio de colaboración, los detectives se trasladaron a dicho municipio hidalguense, y en coordinación con autoridades locales, notificaron al presunto violador serial de la orden judicial en su contra.

Tras la lectura de sus derechos constitucionales, el imputado fue trasladado esta tarde noche a la Ciudad de México para ser certificado médicamente y posteriormente ser puesto a disposición de la autoridad judicial que lo requirió.