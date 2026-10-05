Detienen en Sonora al Doctor Jesús Maximiano por caso de sueros vitaminados contaminados; esto se sabe

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora confirmó la detención y traslado a un Centro de Reinserción Social del médico Jesús Maximiano, implicado en la investigación por el fallecimiento de pacientes tras la aplicación de sueros vitaminados contaminados.

El imputado se habría entregado voluntariamente ante la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, tras permanecer prófugo y tener una recompensa de hasta 500 mil pesos para su localización.

Así detuvieron a Jesús Maximiano

El fiscal estatal, Gustavo Rómulo Salas Chávez, informó que la captura se logró tras implementar un bloqueo financiero, patrimonial y operativo.

Las autoridades hicieron cateos, aseguraron bienes y coches, además de congelar sus cuentas bancarias. Ante esta presión, sus abogados acordaron su entrega para quedar a disposición de la ley.

#ÚLTIMAHORA | Trasciende que el Doctor Jesús Maximiano "N", relacionado con los sueros vitaminados que provocaron la muerte de ocho personas, se entregó a la Fiscalía de Sonora.



El gobernador Alfonso Durazo adelantó que hay avances en el caso.https://t.co/dV8hDsBlL4 pic.twitter.com/xOaQYNTcM4 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 5, 2026

Doctor señalado por sueros contaminados ingresa al penal

Tras concretarse la orden de aprehensión, Jesús Maximiano “N” fue ingresado al Centro de Reinserción Social, CERESO, de Hermosillo.

El jefe de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, Carlos Alberto Flores, dijo que el detenido tiene un estado de salud delicado, por lo que se le dará atención médica dentro de la prisión conforme a los protocolos.

¿Qué tratamientos ofrecía Jesús Maximiano en su clínica?

Jesús Maximiano “N”, de 65 años, contaba con cédula de Médico Cirujano y se presentaba como homeópata con supuestas especialidades en Cuba.

Desde 2004 operaba el consultorio “Medicina Biológica Regenerativa Celular” en Hermosillo, donde aplicaba sueros para combatir la resaca, el cansancio y el dolor.

El fiscal dijo hace unos meses que el lugar y los insumos tenían permisos vigentes.

Hay más personas señaladas

Las autoridades comentaron que la investigación está abierta e incluye cateos contra personas que intentaron protegerlo o encubrirlo.

El Ministerio Público formulará la imputación formal ante el juez en la audiencia inicial para presentar las pruebas y buscar la reparación del daño para las familias afectadas.

¿Qué sigue para el doctor Jesús Maximiano?

La fiscalía sonorense dijo que mantendrá el proceso para saber qué fue exactamente lo que derivó en la muerte de ocho personas.

La institución comentó que notificará sobre nuevos avances conforme lo permitan los tiempos del caso.