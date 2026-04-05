Suero vitaminado en Hermosillo: Ya suman 6 muertes por soluciones intravenosas en Sonora; ¿qué es y por qué es tan peligroso?

La cifra de muertes por la aplicación de un supuesto "suero vitaminado" en Hermosillo continúa creciendo. Un reporte de malestares severos en pacientes de una clínica particular, se ha convertido en una tragedia estatal.

Este 5 de abril de 2026, la Secretaría de Salud de Sonora y la Fiscalía General de Justicia actualizaron el saldo: ya son seis defunciones confirmadas, además de una persona que lucha por su vida en un hospital.

🚨💉 Un tratamiento que parecía inofensivo terminó en tragedia



Una terapia de "sueros vitaminados", popular en redes, dejó 4 personas sin vida en Hermosillo tras recibir el tratamiento intravenoso.



⚠️ Especialistas advierten que estos procedimientos, mal administrados, pueden… pic.twitter.com/LEIYa5ojVe — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 4, 2026

¿Cuántas personas resultaron afectadas por el supuesto "suero vitaminado" en clínica de Hermosillo?

La Fiscalía de Sonora integró seis carpetas de investigación por las denuncias presentadas. Las autoridades detectaron un patrón claro: todos los afectados fueron atendidos por el mismo doctor.

Hasta el momento, el saldo total es de nueve casos detectados: seis muertos, un hospitalizado grave y dos personas que lograron sobrevivir y fueron dadas de alta, aunque con secuelas que aún se evalúan.

Clínica de Hermosillo clausurada y productos en el laboratorio

Desde el pasado 1 de abril, la COESPRISSON realizó una verificación sorpresa y procedió a la clausura inmediata del establecimiento. Las autoridades federales tienen ahora en sus manos las soluciones y ampolletas encontradas en el lugar para determinar exactamente qué sustancia causó la muerte de los pacientes.

Por su parte, la empresa Rubio Pharma se deslindó de la mala administración y aseguró que colaborará con la justicia para aclarar si sus insumos fueron utilizados o alterados en este lugar.

¿Qué es exactamente un suero vitaminado?

En el mercado estético y de salud "alternativa", los sueros vitaminados se promocionan como cócteles de vitaminas, minerales y aminoácidos que se aplican directamente en la vena.

El efecto de esto es mayor energía, piel radiante o recuperación rápida tras una enfermedad. Sin embargo, en el caso de Sonora, no se trataba de un producto de farmacia listo para usar; los reportes indican que era el propio médico quien prescribía, mezclaba y administraba estas sustancias a su criterio dentro de su consultorio.

¿Por qué es peligroso el suero vitaminado?

Inyectar cualquier sustancia directamente al torrente sanguíneo es un procedimiento de alto riesgo si no se hace con rigor científico. El peligro de estos sueros radica en varios puntos:



Contaminación: Si la mezcla no se hace en un ambiente estéril, pueden entrar bacterias directo a la sangre (septicemia).

Dosis letales: Un exceso de ciertas vitaminas o minerales puede causar fallas cardiacas o renales fulminantes.

Sustancias no autorizadas: El uso de productos sin registro sanitario o "remedios" caseros mezclados con suero fisiológico puede provocar reacciones alérgicas mortales.

Clínica en la mira tras caso de suero vitaminado



Autoridades sanitarias investigan la muert3 de cuatro personas en una clínica privada de #Hermosillo, presuntamente vinculada a la aplicación del suero vitaminado.https://t.co/TAonQWxb1J pic.twitter.com/WtmTGFj8J7 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 5, 2026

Recomendaciones de salud ante la alerta sanitaria

Si te ofrecen un suero vitaminado, exige ver el registro sanitario de cada ampolleta y asegúrate de que el lugar cuente con licencia de actos quirúrgicos o de medicina especializada.

